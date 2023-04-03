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Пихаленок: Хорошо, что сыграла связка с Довбиком. Пусть так и продолжается

Премьер-лига
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Хавбек "Днепра-1" рассказал о матче с "Металлистом 1925"

Пихаленок: Хорошо, что сыграла связка с Довбиком. Пусть так и продолжается

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал итоги победной игры против "Металлиста 1925" (3:0) в 19-м туре УПЛ.

– Как далась игра? Победа долго не приходила, но в конце концов раззабивались?

– Да, игра была очень сложной, потому что соперник защищался низким блоком. Особенно в первом тайме было очень сложно вскрывать оборону, однако у нас были моменты, но не забили. А уже во втором тайме наконец распечатали ворота соперника.

– Снова сыграла ваша связка с Артемом Довбиком.

– Так это же хорошо (улыбается). Пусть так и продолжается!

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– В то же время можно и отметить игру вратаря, который несколько раз спас команду при счете 0:0, что было очень важно.

– Да, молодец! Влад сыграл на ноль и мы ему за это благодарны. Он выручает нас уже не первую игру, так было и в матче с "Вересом" во втором тайме. Он очень прибавил и сейчас играет на высоком уровне.

– Какие впечатления остались от путешествия в сборную, хотя ты там и не сыграл?

– Да, не сыграл, но почувствовал ту атмосферу на "Уэмбли". Матч не очень хорошо для нас сложился, но атмосфера – есть атмосфера. 84 тысячи болельщиков пришли и это надо увидеть, но хотелось и сыграть.

– Такие матчи являются мотивацией на будущее?

– Да, конечно. Надо работать, чтобы сыграть в следующем матче сборной, - сказал Пихаленок.

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В статье: Александр Пихаленок Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Источник:
scdnipro1

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