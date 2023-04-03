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Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчан пока никому не удается остановить

Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Кто бы мог подумать об этом в начале 2023, но "Заря" ныне единственная команда УПЛ, которая еще не потеряла ни одного очка. Луганчане имеют в своем активе четыре победы подряд и продолжают оказывать давление на "Днепр-1" и "Шахтер" в борьбе за Лигу чемпионов. Пока луганчане отстают днепрян всего на два балла и на три - от "горняков". На выходных команда Патрика ван Леувена одолела в Киеве "Рух" 3:0. Наш фотокор Алина Ерофеева посетила стадион в Мариинском парке и делится с вами своими крутыми работами.

Фотогалерея

Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 1Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 2Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 3Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 4Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 5Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 6Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 7Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 8Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 9Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 10Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 11Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 12Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 13Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 14Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 15Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 16Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 17Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 18Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 19Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 20Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 21Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 22Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 23Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 24Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 25Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 26Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 27Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 28Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 29Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 30Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 31Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 32Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 33Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 34Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 35Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 36Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 37Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 38Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 39Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 40Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 41Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 42Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 43Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 44Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 45Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 46Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 47Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 48Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 49Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 50Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 51Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 52Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух - фото 53
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В статье: Заря (Луганск) фото Рух (Львов)
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