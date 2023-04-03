Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух

Кто бы мог подумать об этом в начале 2023, но "Заря" ныне единственная команда УПЛ, которая еще не потеряла ни одного очка. Луганчане имеют в своем активе четыре победы подряд и продолжают оказывать давление на "Днепр-1" и "Шахтер" в борьбе за Лигу чемпионов. Пока луганчане отстают днепрян всего на два балла и на три - от "горняков". На выходных команда Патрика ван Леувена одолела в Киеве "Рух" 3:0. Наш фотокор Алина Ерофеева посетила стадион в Мариинском парке и делится с вами своими крутыми работами.

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