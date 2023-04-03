Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух
Луганчан пока никому не удается остановить
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Кто бы мог подумать об этом в начале 2023, но "Заря" ныне единственная команда УПЛ, которая еще не потеряла ни одного очка. Луганчане имеют в своем активе четыре победы подряд и продолжают оказывать давление на "Днепр-1" и "Шахтер" в борьбе за Лигу чемпионов. Пока луганчане отстают днепрян всего на два балла и на три - от "горняков". На выходных команда Патрика ван Леувена одолела в Киеве "Рух" 3:0. Наш фотокор Алина Ерофеева посетила стадион в Мариинском парке и делится с вами своими крутыми работами.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- Украинец Кащук вырвал своей команде победу в дополнительное время
- Осечка Шахтера, победы Динамо и Днепра-1, увольнение Поттера. Главные новости за 2 апреля
- Серия А. Наполи - Милан 0:4. Сердце и ярость чемпиона
- Командир подразделения Kraken: Ходят слухи, что дом Ярославского при оккупации охраняли русские солдаты
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО