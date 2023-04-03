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Челси vs Ливерпуль, снова Эль-Класико и гранды для Миколенко. Расписание футбола на 3-9 апреля
Динамо, Шахтер и Заря будут играть в субботу, Днепр-1 - в воскресенье
Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол традиционно собрал для вас подборку самых интересных матчей, которые стоит посмотреть в течение следующей недели.
Понедельник, 3 апреля
В первую очередь внимание будет уделено АПЛ, где Виталий Миколенко может сыграть против "Тоттенхэма" с новым тренером. Но матчи будут и в Италии и Испании. В Ла Лиге, в частности, продолжает бороться за выживание "Валенсия".
- "Сассуоло" - "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Валенсия" - "Райо Вальекано". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
- "Эвертон" - "Тоттенхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Вторник, 4 апреля
В Англии будут подтягивать хвосты - доигрывать ранее перенесенные матчи. Главный из них посреди недели - это "Челси" - "Ливерпуль". Аристократы уже будут без Поттера, "Ливерпуль" все еще с Клоппом, но Юргену следует быть осторожным, учитывая тенденцию последних увольнений. А еще есть хоть и маленький, но все же шанс, что Илья Забарный выйдет в игре с "Брайтоном". У Италии и Испании будет полуфинал Кубка. Лучше на этот раз уделите внимание Апеннинам, ведь там встретятся Ювентус и Интер.
- "Борнмут" - "Брайтон". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
- "Челси" - "Ливерпуль". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Ювентус" - "Интер". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO
Среда, 5 апреля
Отодвигаем Англию на второй план, хоть там и будет интересный поединок между МЮ и "Брентфордом". Но в Испании очередное Эль-Класико! В рамках Кубка. Преимущество после первой игры на стороне "Барсы", но "Реал" не стоит списывать со счета.
- "Барселона" - "Реал". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO
- "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Вест Хэм" - "Ньюкасл". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Пятница, 7 апреля
Очередные футбольные выходные на носу! В УПЛ тур начнется матчем "Ворсклы" против "Ингульца". Скрипник до сих пор не выиграл ни одного матча в 2023-м, тогда как петровцы взяли 9 очков из 12-ти. Похоже, они фавориты. "Наполи" попытается реабилитироваться за разгром от "Милана" в игре с "Лечче", а сами россонеры примут "Эмполи". Интересно будет и во Франции - Соболь со "Страсбургом" поедет в гости к "Лансу", занимающему второе место в турнирной таблице.
- "Ворскла" - "Ингулец". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Салернитана" - "Интер". 18:00. Серия А. MEGOGO
- "Лечче" - "Наполи". 20:00. Серия А. MEGOGO
- "Милан" - "Эмполи". 22:00. Серия А. MEGOGO
- "Ланс" - "Страсбург". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Суббота, 8 апреля
Чтобы не рассеивать внимание, выделим только самые громкие вывески. Хотя в УПЛ каждый матч - это праздник. "Динамо" будет играть с "Минаем", "Шахтер" с "Металлистом", "Кривбасс" ожидает испытания "Зарей", а "Рух" будет противостоять "Вересу". В Англии очередное испытание для Миколенко - на этот раз в виде МЮ. Мудрика ждем в матче с "Вулверхэмптоном", а вдруг Забарный дебютирует в АПЛ в игре с "Лестером". В Германии сыграют между собой первая и четвертая команды, а также вторая и третья. В Италии "Лацио" будет защищать свое текущее второе место в игре с "Ювентусом", а в Испании "Вильярреал" попытается создать проблемы "Реалу"
- "Динамо" - "Минай". 13:00. УПЛ. 2+2
- "Шахтер" - "Металлист". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон". 14:30. АПЛ
- "Кривбасс" - "Заря". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Рух" - "Верес". 15:00. УПЛ. УНИАН
- "Фрайбург" - "Бавария". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Боруссия" Д - "Унион". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Вулверхэмптон" - "Челси". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Лестер" - "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Саутгемптон" - "Манчестер Сити". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Лацио" - "Ювентус". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Реал" - "Вильярреал". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
- "Ницца" - ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, 9 апреля
"Днепр-1" будет принимать аутсайдер - "Львов". Интересным обещает стать тренерское противостояние между Ротанем и Григорчуком. Англия подарит нам битву между "Ливерпулем" и "Арсеналом". Малиновский поедет знакомиться с Лорьяном, хотя во Франции больше привлекает встреча "Лиона" и "Ренна". В Испании из грандов будет играть только "Атлетико".
- "Днепр-1" - "Львов". 13:00. УПЛ. 2+2
- "Александрия" - "Черноморец". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Лион" - "Ренн". 14:00. Лига 1. MEGOGO
- "Колос" - "Металлист 1925". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Ливерпуль" - "Арсенал". 18:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Лорьян" - "Марсель". 21:45. Лига 1. MEGOGO
- "Атлетико" - "Райо Вальекано". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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