Челси vs Ливерпуль, снова Эль-Класико и Вернидуб против Зари. Расписание футбола на 3-9 апреля

UA-Футбол традиционно собрал для вас подборку самых интересных матчей, которые стоит посмотреть в течение следующей недели.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Вторник, 4 апреля

В Англии будут подтягивать хвосты - доигрывать ранее перенесенные матчи. Главный из них посреди недели - это "Челси" - "Ливерпуль". Аристократы уже будут без Поттера, "Ливерпуль" все еще с Клоппом, но Юргену следует быть осторожным, учитывая тенденцию последних увольнений. А еще есть хоть и маленький, но все же шанс, что Илья Забарный выйдет в игре с "Брайтоном". У Италии и Испании будет полуфинал Кубка. Лучше на этот раз уделите внимание Апеннинам, ведь там встретятся Ювентус и Интер.

"Борнмут" - "Брайтон". 21:45. АПЛ. Setanta Sports

"Челси" - "Ливерпуль". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Ювентус" - "Интер". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO

Среда, 5 апреля

Отодвигаем Англию на второй план, хоть там и будет интересный поединок между МЮ и "Брентфордом". Но в Испании очередное Эль-Класико! В рамках Кубка. Преимущество после первой игры на стороне "Барсы", но "Реал" не стоит списывать со счета.

"Барселона" - "Реал". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO

"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Вест Хэм" - "Ньюкасл". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Пятница, 7 апреля

Очередные футбольные выходные на носу! В УПЛ тур начнется матчем "Ворсклы" против "Ингульца". Скрипник до сих пор не выиграл ни одного матча в 2023-м, тогда как петровцы взяли 9 очков из 12-ти. Похоже, они фавориты. "Наполи" попытается реабилитироваться за разгром от "Милана" в игре с "Лечче", а сами россонеры примут "Эмполи". Интересно будет и во Франции - Соболь со "Страсбургом" поедет в гости к "Лансу", занимающему второе место в турнирной таблице.

"Ворскла" - "Ингулец". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Салернитана" - "Интер". 18:00. Серия А. MEGOGO

"Лечче" - "Наполи". 20:00. Серия А. MEGOGO

"Милан" - "Эмполи". 22:00. Серия А. MEGOGO

"Ланс" - "Страсбург". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 8 апреля

Чтобы не рассеивать внимание, выделим только самые громкие вывески. Хотя в УПЛ каждый матч - это праздник. "Динамо" будет играть с "Минаем", "Шахтер" с "Металлистом", "Кривбасс" ожидает испытания "Зарей", а "Рух" будет противостоять "Вересу". В Англии очередное испытание для Миколенко - на этот раз в виде МЮ. Мудрика ждем в матче с "Вулверхэмптоном", а вдруг Забарный дебютирует в АПЛ в игре с "Лестером". В Германии сыграют между собой первая и четвертая команды, а также вторая и третья. В Италии "Лацио" будет защищать свое текущее второе место в игре с "Ювентусом", а в Испании "Вильярреал" попытается создать проблемы "Реалу"

"Динамо" - "Минай". 13:00. УПЛ. 2+2

"Шахтер" - "Металлист". 14:00. УПЛ. Setanta Sports

"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон". 14:30. АПЛ

"Кривбасс" - "Заря". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Рух" - "Верес". 15:00. УПЛ. УНИАН

"Фрайбург" - "Бавария". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Боруссия" Д - "Унион". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Вулверхэмптон" - "Челси". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Лестер" - "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Саутгемптон" - "Манчестер Сити". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Лацио" - "Ювентус". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Реал" - "Вильярреал". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

"Ницца" - ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 9 апреля

"Днепр-1" будет принимать аутсайдер - "Львов". Интересным обещает стать тренерское противостояние между Ротанем и Григорчуком. Англия подарит нам битву между "Ливерпулем" и "Арсеналом". Малиновский поедет знакомиться с Лорьяном, хотя во Франции больше привлекает встреча "Лиона" и "Ренна". В Испании из грандов будет играть только "Атлетико".