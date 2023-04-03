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Понедельник: Гол Вересу – мой дебютный в УПЛ. И какой же он важный
Хавбек "Кривбасса" забил победный мяч
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о выездной победе над "Вересом" в 19-м туре УПЛ. 26-летний хавбек забил победный гол на 83 минуте, через 13 минут после выхода на замену.
- Эмоции вообще не передать словами! Трудно объяснить, что бурлит внутри, когда находишься на поле в такие моменты... Невероятные ощущения! Суеверия и предчувствия накануне? Нет, ничего такого не было. Не видел знамений, что забью решающий мяч. Это мой дебютный гол в УПЛ - и какой же он важный!
Благодарен судьбе, что наградила меня таким шансом. Надеюсь, еще не раз смогу проявить себя в составе криворожского клуба. Да, мы уже в который раз в сезоне играли в меньшинстве, но проявили бойцовские качества и вырвали победу.
- Завершилась игра теплым общением с фанатами клуба, которые приехали поддержать "Кривбасс".
- Да, в который раз очень благодарны им. Эта победа - для всех наших болельщиков в Кривом Роге и других городах. Для ребят, которые защищают наше государство на передовой. Для тех, кто отдал свою жизнь за свободу и свободу Украины, - сказал Понедельник.
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