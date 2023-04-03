  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Понедельник: Гол Вересу – мой дебютный в УПЛ. И какой же он важный
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Понедельник: Гол Вересу – мой дебютный в УПЛ. И какой же он важный

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Кривбасса" забил победный мяч

Понедельник: Гол Вересу – мой дебютный в УПЛ. И какой же он важный

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о выездной победе над "Вересом" в 19-м туре УПЛ. 26-летний хавбек забил победный гол на 83 минуте, через 13 минут после выхода на замену.

- Эмоции вообще не передать словами! Трудно объяснить, что бурлит внутри, когда находишься на поле в такие моменты... Невероятные ощущения! Суеверия и предчувствия накануне? Нет, ничего такого не было. Не видел знамений, что забью решающий мяч. Это мой дебютный гол в УПЛ - и какой же он важный!

Благодарен судьбе, что наградила меня таким шансом. Надеюсь, еще не раз смогу проявить себя в составе криворожского клуба. Да, мы уже в который раз в сезоне играли в меньшинстве, но проявили бойцовские качества и вырвали победу.

- Завершилась игра теплым общением с фанатами клуба, которые приехали поддержать "Кривбасс".

- Да, в который раз очень благодарны им. Эта победа - для всех наших болельщиков в Кривом Роге и других городах. Для ребят, которые защищают наше государство на передовой. Для тех, кто отдал свою жизнь за свободу и свободу Украины, - сказал Понедельник.

Читайте такжеГолкипер Кривбасса: Такие выигрыши вдохновляют на новые победы в будущем
По теме
yellow-arrow
Челси vs Ливерпуль, снова Эль-Класико и гранды для Миколенко. Расписание футбола на 3-9 апреля
yellow-arrow
Квітнуть мальви на маминому ґанку. Фоторепортаж с матча Заря - Рух
yellow-arrow
Рыбка: Расценивал матч против Динамо, как рядовой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) Андрей Понедельник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде