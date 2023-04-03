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УПЛ допускает появление дополнительного слота для матчей
Ранее клубы выступил против игр в полдень
Фото: ФК Динамо Київ
УПЛ рассматривает возможность возвращения игрового слота в 17:00. Об этом сообщил украинский журналист Сергей Болотников в эфире YouTube-проекта "KDK".
Ранее клубам предлагали ставить матчи на 12:00, но эта инициатива не нашла поддержки, ведь ранние игры могут сказаться на физическом состоянии футболистов.
Поединки после 15:00 не проводились из-за проблем с электричеством, потому что нежелательно в условиях экономии электроэнергии из-за войны пользоваться освещением. Кроме того, для многих команд стояла проблема с наличием поездов в позднее время, чтобы вернуться домой.
Ожидается, что возвращение вечернего слота поможет уменьшить количество матчей, пересекающихся во времени.
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