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УПЛ допускает появление дополнительного слота для матчей

Премьер-лига
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Ранее клубы выступил против игр в полдень

УПЛ допускает появление дополнительного слота для матчей

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

УПЛ рассматривает возможность возвращения игрового слота в 17:00. Об этом сообщил украинский журналист Сергей Болотников в эфире YouTube-проекта "KDK".

Ранее клубам предлагали ставить матчи на 12:00, но эта инициатива не нашла поддержки, ведь ранние игры могут сказаться на физическом состоянии футболистов.

Поединки после 15:00 не проводились из-за проблем с электричеством, потому что нежелательно в условиях экономии электроэнергии из-за войны пользоваться освещением. Кроме того, для многих команд стояла проблема с наличием поездов в позднее время, чтобы вернуться домой.

Ожидается, что возвращение вечернего слота поможет уменьшить количество матчей, пересекающихся во времени.

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В статье: УПЛ Сергей Болотников
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Источник:
KDK

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