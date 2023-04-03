УПЛ допускает появление дополнительного слота для матчей

УПЛ рассматривает возможность возвращения игрового слота в 17:00. Об этом сообщил украинский журналист Сергей Болотников в эфире YouTube-проекта "KDK".

Ранее клубам предлагали ставить матчи на 12:00, но эта инициатива не нашла поддержки, ведь ранние игры могут сказаться на физическом состоянии футболистов.

Поединки после 15:00 не проводились из-за проблем с электричеством, потому что нежелательно в условиях экономии электроэнергии из-за войны пользоваться освещением. Кроме того, для многих команд стояла проблема с наличием поездов в позднее время, чтобы вернуться домой.

Ожидается, что возвращение вечернего слота поможет уменьшить количество матчей, пересекающихся во времени.