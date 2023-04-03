Игры для патриотов, или В ожидании Пасхи. Акценты зрителя на матчах 19-го тура УПЛ

Я уже не раз говорил вам, что смотрю нашу "вышку" от свистка до свистка. Буквально. Поэтому сейчас большинство матчей приходится пересматривать в записи. Фактически и в субботу, и в воскресенье это составило восьмичасовой "рабочий" день. Впрочем, кавычки можно смело убрать: в последнее время увлечение обернулось трудом.

Кто-то из знакомых иронически называет это подвигом, кто-то откровенно сочувствует, а кто-то может и пальцем у виска крутануть. Несомненно одно: человек, взваливший на себя это бремя, имеет безусловное право на мнение, с которым можно спорить, но которое не может не интересовать тех, кто остался верен чемпионату своей страны.

А сегодня наш футбол однозначно является уделом патриотов УПЛ – это его последнее, если не единственное убежище. Увы, третий тур кряду на поле царят уныние и бездарность. За редким исключением. Мне повезло: в этот раз я начинал смотреть из Ровно, а закончил в Одессе. Но между двумя этими играми уместилось два килограмма зеленой тоски.

Черноморец – Шахтер 2:2

Металлист-1925 – Днепр-1 0:3

Заря – Рух 3:0

Львов – Динамо 0:2

Александрия – Ворскла 3:0

Верес – Кривбасс 1:2

Металлист – Колос 0:0

Минай – Ингулец 1:2

Зрелищность. Без вариантов, самым смотрибельным стал поединок "Черноморца" с лидером. Он смотрелся на общем фоне тура, как некое инородное тело, поскольку был на порядок интереснее. Если же говорить о количестве голевых моментов, то зрительский зачет сдали также встречи "Металлиста 1925" с "Днепром-1" и "Вереса" с "Кривбассом".

И вот не вспомнишь явно провальный, в этом смысле, матч. Иные, как у "Львова" с "Динамо" или у "Зари" с "Рухом", были даже близки к приемлемым цифрам. Но не то это пальто: ведь игра при этом изобиловала техническим браком и элементарными ошибками. В подавляющем большинстве случаев.

А меньше всего остроты у ворот парадоксально наблюдалось в поединке "Александрии" с "Ворсклой", от которых лично я ожидал гораздо большего, чем три из трех реализованных шанса хозяев и единственный неиспользованный – у гостей.

Интрига. Легко решали свои вопросы "Заря" и "Александрия". Первый же гол Булецы на 18-й минуте обозначил незыблемое преимущество команды ван Леувена над "Рухом". А автогол Пердуты на 26-й фактически сломил "Ворсклу" - дальше сомнений в успехе команды Ротаня как-то не возникало.

"Динамо" достигло этого рубежа вскоре после перерыва, когда на 52-й минуте счет в матче со "Львовом" открыл Ванат. На пять минут раньше закончился бал "Металлиста", последнюю свечу которого затушил парировавший пенальти Волынец: победу над "Колосом" одержать не удалось. Соперник тоже дальше не особо взбрыкивал.

"Днепр-1" дотянул до середины второго тайма, когда Довбик открыл счет, и ему пошла масть в игре с "Металлистом 1925". "Черноморец" был близок к оглушительной сенсации еще на 78-й минуте, но Трубин справился с ударом Алефиренко. И, между прочим, проблемы со слухом таки-возникли: "Шахтера" после этого мы больше не слышали.

Понедельник в субботу вырвал для "Кривбасса" победу над "Вересом" на 83-й минуте. И уже перед самым финальным свистком Ковалев с пенальти принес триумф над "Минаем" "Ингульцу".

Логика. Наиболее закономерен счет как раз в поединке "Миная" с "Ингульцом": подопечные Ковальца "наиграли" здесь на минимальную победу. Пожалуй, все-таки нулевая ничья – справедливый итог во встрече "Металлиста" с "Колосом". Да и превосходство "Динамо" в два мяча надо "Львовом" вполне логично – как бы можно было и больше, но не факт.

А вот все три крупные победы тура – скорее результат успешной реализации моментов. И "Днепр-1", и "Заря", и особенно "Александрия" вполне могли бы довольствоваться более скромным победным счетом.

Думаю, что "Шахтер" "наиграл" на победу над "Черноморцем" еще до перерыва, но затем волшебным образом "сдулся": второй тайм был таймом равных возможностей. А вот "Верес" категорически не заслуживал поражения от "Кривбасса" - тут куда логичнее смотрелась бы ничья. Подчеркну: в том числе, и до удаления Устименко.

Судейство. Несмотря на привычный протяжный стон, вопли и проклятия, раздающиеся над газонами наших стадионов, невзирая на то, что футболисты (чей уровень игры зачастую ниже уровня арбитража) продолжают регулярно делать крайними судей, коллега Юстас зафиксировал лишь два действительно заслуживающих внимания ляпсуса.

"Металлист" - "Колос": 43-я минута – не назначенный пенальти в ворота гостей за фол Смирного на Романюке. "100-процентный пенальти, не замеченный арбитром, находившимся в хорошей позиции". Правда, уже через несколько минут после этого рефери Дердо поставил другую "точку", но Прядун этот шанс не реализовал.

"Металлист 1925" - "Днепр-1": 78-я минута – пенальти в ворота хозяев поля (0:2). "Вот тут категорически не согласен. Как по мне, защитник сыграл в мяч, а если и ставить фол, то в другую сторону". Сломало ли именно это игру команды Эдмара, судить не возьмусь – их моменты закончились после первого гола. Рефери матча – Омельченко.

Конечно, это лишь стечение обстоятельств, но на выходе мы получили в этом туре нелюбовь Фемиды к харьковским командам.

По просьбам телезрителей, комментарии некоторых других эпизодов.

"Верес" - "Кривбасс": "Вернидуб, конечно, … "Где вы там локоть видели? Вы, шо, травите?" Два явных удара локтем, две бетонных желтых карточки. Пенальти тоже без вопросов, сколько мы таких насмотрелись: касание руки в неестественном положении".

"Заря" - "Рух": пенальти в ворота гостей на 18-й минуте (1:0). "Без вопросов".

"Черноморец" - "Шахтер": пенальти в ворота гостей на 8-й минуте (1:1). Мяч попал в руку защитника от вратаря, выбивавшего из штрафной: "Все, что нам писали раньше: выбросить и забыть. Рука в неестественном положении, и все. Фокс – вот главный свидетель. Как говорится, для всех времен и народов".

Везение. Можно, конечно, слагать оды о духе и характере "Ингульца" - я не против. Можно и нужно говорить о том, что его напор заставил соперников ошибаться. Но факт остается фактом: дорога к его камбэку была проложена руками и ногами игроков "Миная".

84-я минута – Кравчук в борьбе с нападающим бьет по своим воротам, а пытающийся по пути выбить мяч из них Мельник лишь отбирает у него авторство гола. Автогол + "автопас". И последняя минута игры – тот же бедолага Мельник чудовищно необъяснимым образом выбрасывает руку навстречу мячу в штрафной. Результат на лице.

Не будем забывать о том, что фактически повезло и "Черноморцу". Тот самый пенальти за игру рукой Назарины, с которого Путря сравнял счет в первый раз, не был бы возможен без ВАРа. А он, как известно, в этом сезоне чрезвычайно редкий гость на наших стадионах. В Одессе он пришелся очень кстати для команды Григорчука.

По мелочам в туре везло также "Александрии", "Заре" и "Львову".

Личности. Мой фаворит и самая заметная фигура тура в ярких эпизодах – Пихаленок из "Днепра-1", помимо прочего, сделавший ассист и пенальти. Вторым запомнился Судаков из "Шахтера". Невозможно не включить в тройку Довбика. Отметил бы также В. Шарая из "Вереса".

С точки зрения участия в голевых атаках, хороши были Задерака ("Кривбасс") и Мирошниченко ("Александрия"). Лучший из вышедших на замену – Вантух ("Заря").

Фото - СК Днепр-1

Самым ярким вратарем тура назвал бы днепрянина Рыбака с тремя-четырьмя важными сэйвами. А вообще киперы как-то не феерили. Тому же Волынцу, отбившему пенальти, скорее помогло неудачное исполнение бьющего. К слову, всего в туре было семь 11-метровых ударов.

Симпатии. Формально больше всех играл в футбол тот, кому и полагается – "Шахтер". И именно на этом фоне смог проявить свои лучшие качества "Черноморец", что, на самом деле, говорит в пользу обеих команд – по мнению любителя игры.

Следующим заслуженно назову "Динамо". Если говорить о количестве созданных моментов, то не ударили в грязь лицом также "Днепр-1" и "Верес". Никогда не думал, что мне будет так жаль команду Вирта, нещадно критикуемую ранее.

Неплохо смотрелись в целом "Заря" и "Ингулец". Напомню, здесь речь идет не о сильных духом и мужиках. А о тех, кто больше играет для зрителя.

Совсем никчемным, в этом смысле, выглядел "Львов". Вот и гадай теперь, это команда Луческу его прибила, или наоборот – он ее нам такой страшной намалевал? В тройку худших включу также "Ворсклу" и "Минай".

Таблица. Оступившийся "Шахтер", позволил приблизиться к себе преследователям, и от "Днепра-1" его теперь отделяет лишь очко.

Остальная четверка "верхних", уверенно справившись с оппонентами, увеличила отрыв от "нижних", к которым, по-хорошему, следует отнести почти три четверти команд лиги.

Статус "шестого подползающего" по праву отвоевал "Кривбасс". Продолжает свое движение вверх "Ингулец", уже вошедший в верхнюю половину "турнирки".

"Верес" опустился в зону плей-офф с Первой лигой, а "Металлист" в нее поднялся. Место последнего в зоне прямого вылета занял "Рух", составивший со своими земляками депрессивный львовский тандем.

О матчах в запасе не говорю: эти очки еще нужно набрать.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 18 13 4 1 47-14 +33 43 2 СК Днепр-1 18 13 3 2 37-13 +24 42 3 Заря 19 12 4 3 42-25 +17 40 4 Динамо 19 11 3 5 27-16 +11 36 5 ФК Александрия 18 8 7 3 32-25 +7 31 6 Кривбасс 19 7 4 8 16-22 -6 25 7 Колос 19 6 6 7 15-20 -5 24 8 Ингулец 18 6 4 8 19-22 -3 22 9 Металлист 1925 19 4 9 6 17-31 -14 21 10 Ворскла 19 5 5 9 22-28 -6 20 11 Черноморец 19 4 7 8 18-25 -7 19 12 ФК Минай 19 4 6 9 14-23 -9 18 13 Металлист 19 4 6 9 17-27 -10 18 14 Верес 19 5 3 11 21-28 -7 18 15 Рух 18 4 5 9 19-29 -10 17 16 ФК Львов 18 3 4 11 13-28 -15 13

Анонсы. Как по мне, центральным матчем следующего тура вырисовывается поединок "Кривбасса" с "Зарей". И по положению команд в таблице, и по их нынешнему игровому состоянию, и потому что Вернидубу предстоит встреча с бывшей.

Учитывая результаты соперников в минувшем туре, волнует кровь зрителя и вывеска: "Александрия" - "Черноморец". Перейдет ли в разряд совпадений пока единственный счастливый случай для команды Ротаня? Или продолжится наметившаяся весной оптимистическая тенденция команды Григорчука? О которой уж теперь могу смело сказать вслух: узнаю брата ГРИ! Только не сглазить бы…

Третий акцент тура сделаю на яростной схватке борцов "за крышку люка": "Рух" - "Верес". С точки зрения цены результата, важнейшая игра из восьми.

Завершая обзор и перечитав его сверху донизу, уже кажется, что все не так уж сумрачно вблизи, не правда ли? Однако следует помнить, что цель автора – рассказать об интересном. Изрядное количество футбольной рутины и мусора остается за кадром.

Общее же впечатление, к сожалению, осталось прежним: УПЛ сегодня очень слаба. Я бы акцентировал на тяготах войны – если бы не помнил более увлекательные туры, проходившие осенью в более сложных условиях. А такого, чтобы три тура подряд, не припомню со времен прошлого упадка – лет семь-восемь назад.

Гримасы "весеннего футбола"? Да, но ведь как лихо начали за здравие в первом туре после зимы. И где??? Куда все подевалось в один момент? Финансы поют романсы? Ну, тут медицина бессильна…

Хуже всего, если нас начало "догонять". По опыту прошедшего десятилетия могу сказать, что мы сдаем свои футбольные позиции не сразу. Проходит некий инерционный период, после которого наступает очевидный спад.

Очень хотелось бы ошибаться. И, в преддверии Светлого праздника Пасхи, надеяться на воскрешение хотя бы того футбола, который мы увидели в Украине месяц назад – в Туре Доброй Надежды.