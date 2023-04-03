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УАФ проверит информацию о возможном договорном статусе матча УПЛ

Премьер-лига
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Профильный комитет уже работает над матчем Минай – Ингулец

УАФ проверит информацию о возможном договорном статусе матча УПЛ

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка заявил, что комитет проверит информацию о том, что матч 19-го тура УПЛ "Минай" – "Ингулец" (1:2) мог быть договорным.

"Мы уже работаем над этим. Мы проверим всю информацию, и после этого будем понимать, все было хорошо в матче или нет.

Конечно, мы на предыдущей стадии, так что не можем делать никаких заявлений. Но, как и любую информацию, проанализируем ее внимательно", – сказал Баранка.

Напомним, что "Ингулец" вырвал победу на последних секундах компенсированного времени, забив с пенальти, который был назначен за игру рукой.

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В статье: Ингулец (Петрово) ФК Минай
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Источник:
Трибуна

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