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УАФ проверит информацию о возможном договорном статусе матча УПЛ
Профильный комитет уже работает над матчем Минай – Ингулец
Фото: dynamo.kiev.ua
Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка заявил, что комитет проверит информацию о том, что
"Мы уже работаем над этим. Мы проверим всю информацию, и после этого будем понимать, все было хорошо в матче или нет.
Конечно, мы на предыдущей стадии, так что не можем делать никаких заявлений. Но, как и любую информацию, проанализируем ее внимательно", – сказал Баранка.
Напомним, что "Ингулец" вырвал победу на последних секундах компенсированного времени, забив с пенальти, который был назначен за игру рукой.
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