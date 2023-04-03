31. Шахтер повторил свой рекорд по ударам в одном матче, который держался почти 8 лет

В воскресенье, 2 апреля, "Шахтер" в поединке 19-го тура УПЛ на выезде сыграл вничью против "Черноморца" (2:2) .

В этом матче, по подсчетам Wyscout, "горняки" нанесли по воротам соперника 31 удар, что является рекордным показателем для "Шахтера" за последние практически 8 лет.

В последний раз столько же (31) ударов в рамках одного матча игроки донецкой команды по воротам соперника наносили в игре против запорожского "Металлурга", которая состоялась 28 августа 2015 года и завершилась победой "горняков" со счетом 2:0. Тогда главным тренером "Шахтера" являлся Мирча Луческу.

Отметим, что во вчерашнем матче против "Черноморца" в створ ворот соперника пришлись только 7 ударов "Шахтера" из 31. Показатель ожидаемых голов "горняков" составил 3,15xG. У "моряков" статистики насчитали 9 ударов, 5 – в створ, показатель ожидаемых голов – 1,94xG.