  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 31. Шахтер повторил свой рекорд по ударам в одном матче, который держался почти 8 лет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

31. Шахтер повторил свой рекорд по ударам в одном матче, который держался почти 8 лет

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Однако победу горняки так и не добыли

31. Шахтер повторил свой рекорд по ударам в одном матче, который держался почти 8 лет

shakhtar.com

Новина українською

В воскресенье, 2 апреля, "Шахтер" в поединке 19-го тура УПЛ на выезде сыграл вничью против "Черноморца" (2:2).

В этом матче, по подсчетам Wyscout, "горняки" нанесли по воротам соперника 31 удар, что является рекордным показателем для "Шахтера" за последние практически 8 лет.

В последний раз столько же (31) ударов в рамках одного матча игроки донецкой команды по воротам соперника наносили в игре против запорожского "Металлурга", которая состоялась 28 августа 2015 года и завершилась победой "горняков" со счетом 2:0. Тогда главным тренером "Шахтера" являлся Мирча Луческу.

Отметим, что во вчерашнем матче против "Черноморца" в створ ворот соперника пришлись только 7 ударов "Шахтера" из 31. Показатель ожидаемых голов "горняков" составил 3,15xG. У "моряков" статистики насчитали 9 ударов, 5 – в створ, показатель ожидаемых голов – 1,94xG.

По теме
yellow-arrow
Козловский не планирует продавать молодежь Руха до конца следующего сезона. Хочет, чтобы игроки набрали в цене
yellow-arrow
Бескоровайный: В раздевалке Вернидуб сказал, что мы настоящие мужчины – это приятно
yellow-arrow
УАФ проверит информацию о возможном договорном статусе матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде