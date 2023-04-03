Бескоровайный: В раздевалке Вернидуб сказал, что мы настоящие мужчины – это приятно

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный прокомментировал победу над "Вересом" (2:1) в матче 19 тура УПЛ .

- Даниил, какие мысли после этой победы?

– Мы понимали, что будет тяжелый поединок. Терпели, стиснув зубы - и вытерпели, одержав победу, за что особенно хочу поблагодарить ребят. Очень важно сейчас набрать необходимые обороты и выиграть каждый следующий матч.

– Какими были эмоции Юрия Николаевича в раздевалке?

– Главный тренер Юрий Вернидуб сказал, что мы настоящие мужчины – это приятно. Очень хотели получить три очка, ведь чуть раньше во Львове сыграли 2:2 с одноименным клубом: очень досадно, ведь тогда у нас тоже было удаление. Счастлив, что с "Вересом" все удалось довести до конца. Победили – и теперь двигаемся дальше!

На носу – встреча с "Зарей", после которой я также рассчитываю на положительный результат. Пенальти и удаление чуть ли не в каждом матче? Не хочу акцентировать внимание на этом. Нам нужно выигрывать, забивать свое и не учитывать обстоятельства.