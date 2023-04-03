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Бескоровайный: В раздевалке Вернидуб сказал, что мы настоящие мужчины – это приятно
Кривбасс в меньшинстве одолел Верес
fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный прокомментировал
- Даниил, какие мысли после этой победы?
– Мы понимали, что будет тяжелый поединок. Терпели, стиснув зубы - и вытерпели, одержав победу, за что особенно хочу поблагодарить ребят. Очень важно сейчас набрать необходимые обороты и выиграть каждый следующий матч.
– Какими были эмоции Юрия Николаевича в раздевалке?
– Главный тренер Юрий Вернидуб сказал, что мы настоящие мужчины – это приятно. Очень хотели получить три очка, ведь чуть раньше во Львове сыграли 2:2 с одноименным клубом: очень досадно, ведь тогда у нас тоже было удаление. Счастлив, что с "Вересом" все удалось довести до конца. Победили – и теперь двигаемся дальше!
На носу – встреча с "Зарей", после которой я также рассчитываю на положительный результат. Пенальти и удаление чуть ли не в каждом матче? Не хочу акцентировать внимание на этом. Нам нужно выигрывать, забивать свое и не учитывать обстоятельства.
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