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Бескоровайный: В раздевалке Вернидуб сказал, что мы настоящие мужчины – это приятно

Премьер-лига
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Кривбасс в меньшинстве одолел Верес

Бескоровайный: В раздевалке Вернидуб сказал, что мы настоящие мужчины – это приятно

fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный прокомментировал победу над "Вересом" (2:1) в матче 19 тура УПЛ.

- Даниил, какие мысли после этой победы?

– Мы понимали, что будет тяжелый поединок. Терпели, стиснув зубы - и вытерпели, одержав победу, за что особенно хочу поблагодарить ребят. Очень важно сейчас набрать необходимые обороты и выиграть каждый следующий матч.

– Какими были эмоции Юрия Николаевича в раздевалке?

– Главный тренер Юрий Вернидуб сказал, что мы настоящие мужчины – это приятно. Очень хотели получить три очка, ведь чуть раньше во Львове сыграли 2:2 с одноименным клубом: очень досадно, ведь тогда у нас тоже было удаление. Счастлив, что с "Вересом" все удалось довести до конца. Победили – и теперь двигаемся дальше!

На носу – встреча с "Зарей", после которой я также рассчитываю на положительный результат. Пенальти и удаление чуть ли не в каждом матче? Не хочу акцентировать внимание на этом. Нам нужно выигрывать, забивать свое и не учитывать обстоятельства.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) Даниил Бескоровайный
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Источник:
ФК Кривбас

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