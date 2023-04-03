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Игроки Черноморца за ничью с Шахтером получат внеплановые премиальные
Отобрали очки у лидера
Игроки "
По информации ТаТоТаке, на вчерашнем матче присутствовал владелец одесситов Борис Кауфман.
После матча он поздравил команду в раздевалке и пообещавший игрокам премиальные даже за ничью, хотя в одесском клубе они предусмотрены исключительно победными результатами.
Напомним, что "моряки" сейчас занимают 11-е место в турнирной таблице, в то время как "Шахтер" является лидером УПЛ.
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Источник:ТаТоТаке
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