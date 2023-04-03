Игроки Черноморца за ничью с Шахтером получат внеплановые премиальные

Игроки " Черноморца " получат внеплановые премиальные за ничью с "Шахтером" (2:2).

По информации ТаТоТаке, на вчерашнем матче присутствовал владелец одесситов Борис Кауфман.

После матча он поздравил команду в раздевалке и пообещавший игрокам премиальные даже за ничью, хотя в одесском клубе они предусмотрены исключительно победными результатами.

Напомним, что "моряки" сейчас занимают 11-е место в турнирной таблице, в то время как "Шахтер" является лидером УПЛ.