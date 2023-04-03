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Журналист: Днепр-1 летом выходил на Григорчука. Тренер ответил отказом

Премьер-лига
(1 голосов)

У коуча моряков были обязательства и обещания перед руководством одесского клуба

Журналист: Днепр-1 летом выходил на Григорчука. Тренер ответил отказом

фото - Валерій М'якотенко

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук летом, перед началом сезона, мог возглавить "Днепр-1".

Такую информацию дает журналист Игорь Цыганык.

По словам источника, днепряне выходили с таким предложением на тренера одесситов, но Роман Иосифович ответил отказом, сославшись на обязательства и обещания перед руководством одесского клуба.

Напомним, что летом днепряне искали главного тренера после ухода Игоря Йовичевича в "Шахтер". В итоге, команду принял Александр Кучер, который перешел из "Металлиста".

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В статье: Роман Григорчук Игорь Цыганык Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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varenik3970 (Минск)
03.04.2023 в 20:41
Молодец ГРИ !!! Достойно уважения !!!
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Кот-Философ (Черкаси)
03.04.2023 в 19:20
якщо це дійсно так, то ГРЙ ще більше виріс у моїх очах...
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