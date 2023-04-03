Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Журналист: Днепр-1 летом выходил на Григорчука. Тренер ответил отказом
У коуча моряков были обязательства и обещания перед руководством одесского клуба
фото - Валерій М'якотенко
Главный тренер "
Такую информацию дает журналист Игорь Цыганык.
По словам источника, днепряне выходили с таким предложением на тренера одесситов, но Роман Иосифович ответил отказом, сославшись на обязательства и обещания перед руководством одесского клуба.
Напомним, что летом днепряне искали главного тренера после ухода Игоря Йовичевича в "Шахтер". В итоге, команду принял Александр Кучер, который перешел из "Металлиста".
Популярное сейчас
- Федоров прокомментировал техническую возможность сделать повестки для украинцев в мессенджерах
- Исправление ошибки. Поттер не подходил Челси, но за провал ответственный не только он
- Украинец Кащук вырвал своей команде победу в дополнительное время
- "Цирк": Динамо отреагировало на новость о сроке дисквалификации Буяльского
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО