Журналист: Днепр-1 летом выходил на Григорчука. Тренер ответил отказом

Главный тренер " Черноморца " Роман Григорчук летом, перед началом сезона, мог возглавить "Днепр-1".

Такую информацию дает журналист Игорь Цыганык.

По словам источника, днепряне выходили с таким предложением на тренера одесситов, но Роман Иосифович ответил отказом, сославшись на обязательства и обещания перед руководством одесского клуба.

Напомним, что летом днепряне искали главного тренера после ухода Игоря Йовичевича в "Шахтер". В итоге, команду принял Александр Кучер, который перешел из "Металлиста".