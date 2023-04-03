Шаран: Договорной матч? Это просто бред! Таких пи####ов, что пишут х###ю, надо гноить!

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран очень эмоционально отреагировал на информацию журналиста Сергея Болотникова о возможном договорном характере матча с "Ингульцом" (1:2) .

Напомним, что "Ингулец" вырвал победу на последних секундах компенсированного времени, забив с пенальти, назначенного за игру рукой. Перед этим сравнял счет после автогола.

Болотников писал о том, что возможно, это был договорной матч 3 в 3 очка – когда в первом круге "Минай" выиграл в Петрово, а теперь команды догвоорились "вернули должок".

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"Та вы что?! Ни##ра себе! Болотников такое сказал? У меня чуть инфаркт не случился, а он говорит договорной матч. Это просто бред! Таких пид**асов, что пишут такую х##ню, надо гноить! Пускай клуб подает на него в суд. По-другому нельзя в этой ситуации! Я его сгною! Вместо того, чтобы поднимать украинский футбол, они пытаются опустить мой имидж и клуба. У меня это в голове не укладывается. Договорняки с первых минут видно! Какие три в три?! Это не 90-е, чтобы три в три ху##ить! О чем он говорит? Я всю свою карьеру честным и порядочным путем построил, у меня и в мыслях никогда [договорняков] не было", - эмоционально прокомментировал ситуацию тренер.

Также Шаран высказался об игре рукой Мельника, которая привела к назначению пенальти на последних секундах.