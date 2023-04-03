Кожушко: У Ротаня больше комбинационный футбол и выжидать ошибку соперника

Вингер ФК "Александрия " Олег Кожушко рассказал о работе с Русланом Ротанем, который зимой сменил на посту главного тренера команды Юрия Гуру.

– Как восприняли уход Гуры с поста главного тренера ФК "Александрии"?

– Мы разъехались [в зимние отпуска], но ничего не знали. Приехали и нам объявили, что у нас смена на тренерском мостике и Руслан Петрович будет главным тренером. Руководство приняло решение, они так видят развитие клуба, это больше вопрос не к футболистам.

– Руслан Ротань смог вас чем-то удивить? Идеи, тактика, футбольные взгляды…

– Я ездил пару раз в молодежную сборную и уже был знаком с его требованиями. Это больше комбинационный футбол и выжидать ошибку соперника. Не спешить, раскатывать мяч.

Удивил? Да. Можно сказать и так. Такого опыта у меня еще не было, чтобы такое требовали, как то, что мы отрабатываем на тренировках. Можно сказать, "Александрия" очень выделяется в игровом плане, тренеры хотят, чтобы мы могли взаимодействовать, двигать мяч, комбинировать. Это сложная, но приятная задача, которую штаб ставит перед нами, футболистами.

– Правда, что раньше вас ставили даже на позицию флангового защитника? Как справились с этим?

– На зимних сборах с ФК "Александрия" играл пару раз год назад. Вроде бы, неплохо получалось для первого раза. Так вышло, что тогда были травмированные ребята и проще было поставить флангового нападающего в защиту, чтобы какие-то похожие понятия были. Я сыграл так две-три игры.