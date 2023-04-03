  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кожушко: У Ротаня больше комбинационный футбол и выжидать ошибку соперника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кожушко: У Ротаня больше комбинационный футбол и выжидать ошибку соперника

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Хавбек Александрии рассказал о работе с новым главным тренером

Кожушко: У Ротаня больше комбинационный футбол и выжидать ошибку соперника

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

Новина українською

Вингер ФК "Александрия" Олег Кожушко рассказал о работе с Русланом Ротанем, который зимой сменил на посту главного тренера команды Юрия Гуру.

– Как восприняли уход Гуры с поста главного тренера ФК "Александрии"?

– Мы разъехались [в зимние отпуска], но ничего не знали. Приехали и нам объявили, что у нас смена на тренерском мостике и Руслан Петрович будет главным тренером. Руководство приняло решение, они так видят развитие клуба, это больше вопрос не к футболистам.

– Руслан Ротань смог вас чем-то удивить? Идеи, тактика, футбольные взгляды…

– Я ездил пару раз в молодежную сборную и уже был знаком с его требованиями. Это больше комбинационный футбол и выжидать ошибку соперника. Не спешить, раскатывать мяч.

Удивил? Да. Можно сказать и так. Такого опыта у меня еще не было, чтобы такое требовали, как то, что мы отрабатываем на тренировках. Можно сказать, "Александрия" очень выделяется в игровом плане, тренеры хотят, чтобы мы могли взаимодействовать, двигать мяч, комбинировать. Это сложная, но приятная задача, которую штаб ставит перед нами, футболистами.

– Правда, что раньше вас ставили даже на позицию флангового защитника? Как справились с этим?

– На зимних сборах с ФК "Александрия" играл пару раз год назад. Вроде бы, неплохо получалось для первого раза. Так вышло, что тогда были травмированные ребята и проще было поставить флангового нападающего в защиту, чтобы какие-то похожие понятия были. Я сыграл так две-три игры.

По теме
yellow-arrow
Игроки Черноморца за ничью с Шахтером получат внеплановые премиальные
yellow-arrow
Шаран: Договорной матч? Это просто бред! Таких пи####ов, что пишут х###ю, надо гноить!
yellow-arrow
Три хет-трика за сезон. Довбик повторил рекорд Реброва и Косырина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань ФК Александрия Олег Кожушко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Smooth da Hustler (Львів)
03.04.2023 в 23:24
А, то ми з Англією вичікували
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде