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Вацко - о переносе матча Львов - Шахтер: Львов все делает не для своего результата, а для комфорта соперника
Не хватает теперь только хлеб с солью в центральном круге поставить
Скриншот: ТК Футбол
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко в эфире "Вацко on air" высказал свое мнение относительно переноса матча "Шахтера" и "Львова" первого круга
"Шахтер" свой матч против "Львова" перенес с даты, который определил справедливый слепой жребий, когда ему играть было невыгодно, на дату, когда "Шахтеру" играть будет выгодно.
Аутсайдеры используют много футбольных уловок – поле не поливают, чтобы мяч медленнее ходил, разметкой уменьшают размеры поля до минимально допустимых. У соперника же лучшие, более качественные и более быстрые футболисты, которые, растянув оборону, лучше используют свободное пространство.
Что делает "Львов"? Соглашается перенести матч против "Шахтера" с "не фонтанного" газона стадиона "Скиф" на качественный газон "Арены Львов". Конечно, за средства "Шахтера", который платит. Чтобы технические футболисты "Шахтера" не мучились на стадионе "Скиф", а кайфовали от футбола на хорошем поле.
"Львов" все делает не для своего результата, а для комфорта соперника. И это в ситуации, когда осенью они вообще могли получить "Шахтер" уставшим между матчами Лиги чемпионов и переездами. Вот такое гостеприимство от руководства. Не хватает теперь только хлеб с солью в центральном круге поставить и всей командой просто расступиться подальше от собственных ворот, пусть тот многострадальный Траоре хоть в пустые забьет пару мячей, если сможет.
Восхищаюсь офисом "Шахтера", его настойчивости, способности решать вокруг футбольные ситуации в пользу своей команды. И сравните, как это делает офис "Львова".
И единственное, что в этой ситуации нелогично – это позиция УПЛ. Да, лига абстрагируется от ответственности за перенос матчей. Да, в регламенте прописано, что все это должно происходить с согласия двух клубов. Но такая формулировка вопроса меня бесит больше всего. Одна из главных задач лиги, объединяющей 16 клубов – создавать одинаковые условия для всех. Хотя с другой стороны, все же, об кого эти сильные и влиятельные вытирают ноги – молчат, всех устраивает. Нравится быть "терпилами"? Будьте", – сказал Вацко.
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