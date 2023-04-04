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Вингер Александрии: У нас состав не хуже, чем у команд, которые выше

Премьер-лига
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Олег Кожушко - о целях клуба на остаток сезона

Вингер Александрии: У нас состав не хуже, чем у команд, которые выше

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Вингер "Александрии" Олег Кожушко рассказал о целях клуба на остаток сезона.

– Как можно выше подняться в турнирной таблице. Это не секрет.

– Готовы бросить вызов отечественным грандам?

– Мы готовы бороться за самые высокие места. У нас очень хорошая команда. Думаю, что у нас не хуже состав, чем у команд, которые выше. Просто эта череда ничьих немного нас подкосила, и мы их отпустили, но будем стараться догонять лидеров, - сказал Кожушко в комментарии Fanday.

Накануне Кожушко поделился впечатлениями от работы под руководством Руслана Ротаня. "Александрия" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 31 балл.

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В статье: ФК Александрия Олег Кожушко
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Источник:
Fanday

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