Вингер Александрии: У нас состав не хуже, чем у команд, которые выше

Вингер "Александрии" Олег Кожушко рассказал о целях клуба на остаток сезона.

– Как можно выше подняться в турнирной таблице. Это не секрет.

– Готовы бросить вызов отечественным грандам?

– Мы готовы бороться за самые высокие места. У нас очень хорошая команда. Думаю, что у нас не хуже состав, чем у команд, которые выше. Просто эта череда ничьих немного нас подкосила, и мы их отпустили, но будем стараться догонять лидеров, - сказал Кожушко в комментарии Fanday.

Накануне Кожушко поделился впечатлениями от работы под руководством Руслана Ротаня. "Александрия" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 31 балл.