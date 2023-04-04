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Панамский форвард Зари: Я слышал сирены в Украине, но меня это не пугает
Эдуардо Герреро рассказал, почему принял предложение луганчан
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Панамский нападающий "Зари" Эдуардо Герреро рассказал, почему решил перейти в клуб, несмотря на войну в Украине.
‒ Главный тренер Патрик ван Леувен пригласил меня в команду. Я приехал в Украину, в том числе, потому, что Патрик многому научил меня. В свое время он поверил в меня, в то, что могу стать хорошим футболистом. Он знал мои качества, знал мой стиль, знает, что мне нужно на поле и за его пределами. Коуч очень сильно всегда помогал мне.
Кстати, Раймонд Аттевельд (ассистент главного тренера "Зари") также был моим тренером в свое время, поэтому они знали меня. Я очень рад, что работаю с такими тренерами, с такими игроками и в такой команде, как "Заря".
‒ У нас идет кровопролитная война, и только смелые могут сюда приехать в такое время. Были ли у вас сомнения и предостережения, когда давали согласие "Заре", и что на самом деле увидели в Украине?
‒ Приехать в Украину было сложным решением из-за войны. Но я знал ситуацию, разговаривал с семьей, и только после этого принял окончательное решение. Я хотел играть. Стараюсь не акцентировать свои мысли на ситуации. Все решает Бог, и я очень надеюсь, что уже в ближайшее время в Украине будет мир.
Последние месяцы были относительно спокойными. Да, я слышал сирены, но это нормальное явление, когда в стране война. Тем более, я был в Израиле - сирены там были также и все знают, что надо делать, когда они звучат. Меня это не пугает, - сказал Герреро в интервью "Украинский футбол".
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