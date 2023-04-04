Шахтер домашний матч против Металлиста проведет в Ужгороде. Команды придержались договоренностей

В рамках 20-го тура УПЛ "Шахтер" примет "Металлист" на своем поле. Как отмечается на официальном сайте УПЛ, поединок пройдет в Ужгороде на местном стадионе "Авангард".

Как уточняет телеграмм-канал "УПЛ жива", между командами была договоренность, которой стороны придержались. "Металлист" согласился перенести на территорию "Шахтера" матч первого круга, что упрощало "горнякам" логистику в свете еврокубков. Сейчас же "Шахтер" отдает "долги", проводя домашний матч на территории соперника.

Отметим, что начало игры назначено на 14.00. Источник отмечает, что это только второй случай в сезоне, когда матчи на одном из закарпатских стадионов ("Авангард" или "Минай-Арена") начинаются раньше часа дня (первой такой игрой был матч первого круга "Заря" - "Ворскла", который состоялся в августе и начинался в 15:00). Это стало возможным благодаря увеличению продолжительности светового дня, ведь ни один из закарпатских стадионов, на которых проводятся игры УПЛ, не имеет освещения.

Добавим, что "Шахтер" и "Металлист" сыграют в Ужгороде в субботу, восьмого апреля. А на следующий же день на том же стадионе свой домашний матч против "Львова" проведет "Днепр-1".