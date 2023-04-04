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Супряга показал, как он индивидуально набирает форму - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав работает над собой

Супряга показал, как он индивидуально набирает форму - ВИДЕО

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Нападаючий "Динамо" Владислав Супряга продолжает набирает форму и тренируется индивидуально.

Футболист выложил в Инстаграм видео со своими тренировками в зале.

Не так давно Мирча Луческу заявил, что Владиславу сделали операцию в Германии и пока что игрок находится не в достаточно хорошей форме, чтобы помочь столичной команде.

В текущем сезоне Супряга не сыграл за "Динамо" ни одного матча.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга
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