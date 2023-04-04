Супряга показал, как он индивидуально набирает форму - ВИДЕО

Нападаючий " Динамо " Владислав Супряга продолжает набирает форму и тренируется индивидуально.

Футболист выложил в Инстаграм видео со своими тренировками в зале.

Не так давно Мирча Луческу заявил, что Владиславу сделали операцию в Германии и пока что игрок находится не в достаточно хорошей форме, чтобы помочь столичной команде.

В текущем сезоне Супряга не сыграл за "Динамо" ни одного матча.