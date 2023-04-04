Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Супряга показал, как он индивидуально набирает форму - ВИДЕО
Владислав работает над собой
фото - ФК Динамо Київ
Нападаючий "
Футболист выложил в Инстаграм видео со своими тренировками в зале.
Не так давно Мирча Луческу заявил, что Владиславу сделали операцию в Германии и пока что игрок находится не в достаточно хорошей форме, чтобы помочь столичной команде.
В текущем сезоне Супряга не сыграл за "Динамо" ни одного матча.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Возможно, он заменит Модрича в Реале: рассказываем о главном открытии сезона в Испании
- Итальянские СМИ предполагают, что Арсенал может обменять Зинченко в Милан
- Сборную Украины может возглавить хорват, президент Ла Лиги оболгал Барселону. Главные новости за 3 апреля
- Эдмар: Два пенальти в одни ворота? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн