Новичок Зари Герреро: Раньше не знал, что Заря такая сильная команда

Панамский нападающий " Зари " Эдуардо Герреро признался, что до предложения от луганчан он мало что знал о чемпионате Украины.

"Я много слышал о командах из Украины. Многие клубы играют в еврокубках. Но прежде всего слышал о "Шахтере" и "Динамо".

До тех пор, пока серьезно не интересовался чемпионатом Украины, я не знал, что "Заря" такая сильная команда (смеется – прим.). Мне очень приятно играть в составе "Зари", защищать цвет клуба и делать все от себя зависящее для итогового положительного результата. У нас есть все возможности сейчас, чтобы создать историю. Тем более слышал, что через месяц моему клубу буду 100 лет, поэтому можем подарить праздник нашим болельщикам.

Что касается украинской Премьер-лиги в целом, она находится на высоком уровне. Много тактики здесь, много силовой борьбы, много единоборств. Все хотят побеждать и пытаются все это сделать.

Понимаю, что с чемпионата Украины, а в данном случае именно с "Зари", многие переходили к сильнейшим командам Европы, поэтому всем нам нужно работать ради команды, прогресса, чтобы о нас разговаривали, обсуждали и ставили в пример", - сказал Герреро.