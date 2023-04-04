Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Зари Герреро: Раньше не знал, что Заря такая сильная команда
Панамец до перехода в Зарю не многое знал об украинском футболе
фото из свободных источников
Панамский нападающий "
"Я много слышал о командах из Украины. Многие клубы играют в еврокубках. Но прежде всего слышал о "Шахтере" и "Динамо".
До тех пор, пока серьезно не интересовался чемпионатом Украины, я не знал, что "Заря" такая сильная команда (смеется – прим.). Мне очень приятно играть в составе "Зари", защищать цвет клуба и делать все от себя зависящее для итогового положительного результата. У нас есть все возможности сейчас, чтобы создать историю. Тем более слышал, что через месяц моему клубу буду 100 лет, поэтому можем подарить праздник нашим болельщикам.
Что касается украинской Премьер-лиги в целом, она находится на высоком уровне. Много тактики здесь, много силовой борьбы, много единоборств. Все хотят побеждать и пытаются все это сделать.
Понимаю, что с чемпионата Украины, а в данном случае именно с "Зари", многие переходили к сильнейшим командам Европы, поэтому всем нам нужно работать ради команды, прогресса, чтобы о нас разговаривали, обсуждали и ставили в пример", - сказал Герреро.
Популярное сейчас
- Мудрику пришлось переодеваться в коридоре – раздевалка Челси была переполнена
- Навсегда 26. В районе Авдеевки погиб украинский командир боевой группы спецназначения
- Билич заинтересован в работе со сборной Украины - Источник
- Йовичевич: Черноморец - единственная команда УПЛ, которая предлагает игру один в один по всему полю
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО