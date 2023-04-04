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Источник: Суркису озвучили фамилию ван Леувена, но без суперфанатизма со стороны президента Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Суркис задумывается, о жизни без Луческу

Источник: Суркису озвучили фамилию ван Леувена, но без суперфанатизма со стороны президента Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Президент "Динамо" Игорь Суркис задумывается о главном тренер для команды после возможного ухода Мирчи Луческу.

При этом, как заявил журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке", окружение Суркиса предложило президенту обратить внимание на коуча "Зари" Патрика ван Леувена. Впрочем, эта кандидатура не вызвала у Суркиса "суперфанатизма".

"По моей информации, фамилия ван Леувена всплывала в поле Игоря Суркиса, она была ему озвучена. Но без какого-нибудь суперфанатизма со стороны Суркиса.

Он тоже понимает, что в этой ситуации должны помочь и господин Геллер, и господин Шаблий, который, кажется, является агентом ван Леувена и в "Динамо" человек не чужой. Это должна быть какая-то суперкомбинация", – сказал Спиваковский.

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В статье: Игорь Суркис Заря (Луганск) Динамо (Киев) Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке

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