Шахтер с партнером представили новую программу для болельщиков. Это поможет активнее взаимодействовать с фанатами

Во вторник, четвертого апреля, донецкий "Шахтер" официально объявил о запуске вместе со своим партнером Binance новой программы для болельщиков. Цель интерактивная – создать "вселенную", которая помогла бы активнее взаимодействовать с болельщиками.

Программа официально называется Fanverse ФК "Шахтер". Fanverse – это сочетание слов "фанаты" и "вселенная", ведь цель программы – объединить вместе всех болельщиков украинского футбола и прежде всего "Шахтера", и предоставить особые преимущества, которые ранее не были доступны фанату ни одного украинского клуба бесплатно.

Простыми словами Fanverse – это NFT паспорт каждого фаната, который уже сегодня дает допуск к уникальным опциям. В частности, можно участвовать в голосовании и выбирать важные для команды вещи; делать прогнозы на матчи "Шахтера" и выигрывать часть из призового пула в 90 000$, а это значит, что по 3 000$ будут разыграны на каждый матч; стать ближе к любимому клубу, получив шанс общаться с футболистами онлайн и оффлайн; иметь возможность участвовать в конкурсах и розыгрышах, во время которых можно выиграть эксклюзивные вещи с автографами кумиров и т.д.

Для регистрации в программе нужно пройти по ссылке >>> и выполнить шаги по инструкции (зарегистрироваться на Binance по промо-коду XXX, верифицировать аккаунт).

Зарегистрировавшиеся в программе до 15-го апреля получат возможность также принять участие в эксклюзивных розыгрышах футболок клуба с подписями игроков и других призов.