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Маркиньос Сиприано подписал полноценный контракт в Бразилии. Шахтер досрочно отпустил игрока
Шахтер досрочно отпустил бразильца
facebook.com/avaifc
Бразильский клуб Серии В "Аваи" объявил о подписании 24-летнего фулбека "
Отмечается, что с игроком подписан полноценный контракт до 30 ноября нынешнего года.
Соглашение Маркиньоса Сиприано было рассчитано до 30 июня. Поэтому можно предположить, что "горняки" досрочно отпустили игрока - именно такой статус перехода значится также на портале Transfermarkt.
Напомним, что Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018 года из "Сан-Паулу" за 1 миллион евро. Сыграл за "горняков" 26 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.
С 2021 года Сиприано выступал за другие команды на правах аренды. В частности, успел поиграть в Швейцарии за "Сьон" и в Бразилии за "Крузейро".
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