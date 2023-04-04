Маркиньос Сиприано подписал полноценный контракт в Бразилии. Шахтер досрочно отпустил игрока

Бразильский клуб Серии В "Аваи" объявил о подписании 24-летнего фулбека " Шахтера " Маркиньоса Сиприано.

Отмечается, что с игроком подписан полноценный контракт до 30 ноября нынешнего года.

Соглашение Маркиньоса Сиприано было рассчитано до 30 июня. Поэтому можно предположить, что "горняки" досрочно отпустили игрока - именно такой статус перехода значится также на портале Transfermarkt.

Напомним, что Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018 года из "Сан-Паулу" за 1 миллион евро. Сыграл за "горняков" 26 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

С 2021 года Сиприано выступал за другие команды на правах аренды. В частности, успел поиграть в Швейцарии за "Сьон" и в Бразилии за "Крузейро".