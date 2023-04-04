Директор Александрии: Шаран не пошел бы на договорняк. Это клевета, чушь и попытка поймать хайп

"Александрия" и ее директор Дмитрий Китаев официально отреагировали на слухи о том, что матч 19-го тура УПЛ "Минай" – "Ингулец" (1:2) мог носить договорной характер.

"В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" на выезде обыграл "Минай" - 2:1. Гости забили два странных гола в конце встречи.

После окончания поединка интернетом начала распространяться информация о возможном сливе матча, о чем якобы свидетельствуют действия защитников "Миная", которые привели к поражению хозяев.

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран проработал в "Александрии" 11 лет с небольшим перерывом. Считаем обязанностью высказать свою позицию по этому поводу", - говорится в заявлении клуба.

"Владимир Богданович очень долго возглавлял главную команду нашего клуба. Я знаю очень хорошо и его самого, и его подход к работе. Уверен, что он ни при каких условиях не пошел бы на так называемый договорняк, о чем уже несколько дней кричат в СМИ.

Шаран – высокопрофессиональный человек, он всегда искренне и добросовестно относится к своему делу. Любой проигрыш очень болезнен для него. Ведь каждый матч для Владимира Богдановича — дело чести.

Поэтому вся эта клевета — полная чушь и попытка поймать хайп. Я убежден, что события во время игры, ошибки защитников "Миная" — это досадное, непонятное стечение обстоятельств, а не целенаправленные действия", - добавил Китаев.