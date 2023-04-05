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Герреро: В Панаме Заря была бы чемпионом

Премьер-лига
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А в Израиле боролась бы за самые высокие места

Герреро: В Панаме Заря была бы чемпионом

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Панамский нападающий "Зари" Эдуардо Герреро поделился мыслями о том, за какие места луганчане боролись бы в чемпионатах Панамы и Израиля, в которых он играл.

"Конечно, между чемпионатами Панамы и Израиля большая разница. В Панаме "Заря" бы была чемпионом, а в Израиле, как минимум, боролась бы за самые высокие места. Уровень футбола повсюду разный. В Украине больше тактики, больше технических игроков. "Заря" – очень хорошая команда с хорошим подбором игроков.

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Безусловно, слышал, что многие игроки "Зари" становились и сейчас есть игроками топ-клубов и топ-чемпионатов. Я знаю, что могу перейти из "Зари" в какой-нибудь клуб и играть в Европе. К примеру, из Панамы это было бы очень сложно сделать", — сказал Герреро в интервью "Український футбол".

Напомним, что 23-летний Герреро защищает цвета луганского клуба на правах аренды. Его контракт принадлежит "Маккаби" Тель-Авив.

Ранее Эдуардо рассказал, как решился перейти в "Зарю", когда в Украине идет война.

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В статье: Заря (Луганск) Эдуардо Герреро
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