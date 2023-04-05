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У экс-футболиста Львова и Черноморца обнаружен рак

Премьер-лига
(2 голосов)

35-летний игрок нуждается в финансовой поддержке

У экс-футболиста Львова и Черноморца обнаружен рак

Фото: Instagram

Новина українською

Украински голкипер Сергей Литовченко болен раком. Об этом сообщил его друг Никита Черных.

Также отмечается, что 35-летний игрок нуждается в финансовой поддержке.

В Украине Литовченко известен по выступлениям за харьковский "Арсенал", "Газовик-ХГВ", "Феникс-Ильичевец", "Волынь", "Нафотвик-Укрнефть", харьковский "Гелиос", донецкий "Олимпик", "Черноморец" и "Львов".

За рубежом успел поиграть за грузинские "Зугдиди" и "Динамо" Тбилиси, а также казахстанские "Акжайык" и "Мактаарал". С января 2023 года он находится без клуба.

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В статье: Сергей Литовченко
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