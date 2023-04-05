Официально: Судаков подписал новый контракт с Шахтером

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков подписал новый контракт с донецким клубом.

Как сообщает официальный сайт "горняков", новое соглашение рассчитано на 5 лет.

Напомним, что Судаков является воспитанником "Шахтера", в первой команде дебютировал в 2020 году. Всего за первую команду "горняков" хавбек провел 56 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 10 ассистов.

Также провел 4 матча за национальную сборную Украины.