  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Судаков подписал новый контракт с Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Судаков подписал новый контракт с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое соглашение рассчитано на 5 лет

Официально: Судаков подписал новый контракт с Шахтером

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков подписал новый контракт с донецким клубом.

Как сообщает официальный сайт "горняков", новое соглашение рассчитано на 5 лет.

Напомним, что Судаков является воспитанником "Шахтера", в первой команде дебютировал в 2020 году. Всего за первую команду "горняков" хавбек провел 56 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 10 ассистов.

Также провел 4 матча за национальную сборную Украины.

По теме
yellow-arrow
28-летний новичок Днепра-1 признался, что задумывался о завершении карьеры
yellow-arrow
Руководитель академии Динамо рассказал о конкуренции с Рухом в юношеском футболе
yellow-arrow
Кулаков: Ротань-стайл – это агрессивная команда, которая играет первым
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде