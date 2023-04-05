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Официально: Судаков подписал новый контракт с Шахтером
Новое соглашение рассчитано на 5 лет
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "
Как сообщает официальный сайт "горняков", новое соглашение рассчитано на 5 лет.
Напомним, что Судаков является воспитанником "Шахтера", в первой команде дебютировал в 2020 году. Всего за первую команду "горняков" хавбек провел 56 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 10 ассистов.
Также провел 4 матча за национальную сборную Украины.
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Источник:ФК Шахтар
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