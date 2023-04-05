Игроки Динамо роведали раненых украинских бойцов - ФОТО

Во вторник, 4 апреля, игроки " Динамо " посетили раненых украинских военных, проходящих лечение в столичных госпиталях.

Футболисты взяли с собой подарки в виде клубной атрибутики, подаренной героям Украины.

Киевляне пообщались с бойцами подразделения "Омега", воинами из полка "Азов", а также посетили палату с ранеными защитниками Азовстали, вернувшимися из плена.

"Я многодетный отец, и я хотел бы сказать спасибо не только от "Динамо", но и от моей семьи. Мои дети сейчас могут приезжать в Родину и не бояться только благодаря вам.

Вся моя семья, все мы сейчас ходим по независимой украинской земле только благодаря вам и вашим собратьям. Нет слов, чтобы описать нашу благодарность и ваш героизм для нашей Родины", – сказал капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.