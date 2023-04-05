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Игроки Динамо роведали раненых украинских бойцов - ФОТО
Киевляне поддержали раненых воинов
fcdynamo.com
Во вторник, 4 апреля, игроки "
Футболисты взяли с собой подарки в виде клубной атрибутики, подаренной героям Украины.
Киевляне пообщались с бойцами подразделения "Омега", воинами из полка "Азов", а также посетили палату с ранеными защитниками Азовстали, вернувшимися из плена.
"Я многодетный отец, и я хотел бы сказать спасибо не только от "Динамо", но и от моей семьи. Мои дети сейчас могут приезжать в Родину и не бояться только благодаря вам.
Вся моя семья, все мы сейчас ходим по независимой украинской земле только благодаря вам и вашим собратьям. Нет слов, чтобы описать нашу благодарность и ваш героизм для нашей Родины", – сказал капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.
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