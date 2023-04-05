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Игроки Динамо роведали раненых украинских бойцов - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне поддержали раненых воинов

Игроки Динамо роведали раненых украинских бойцов - ФОТО

fcdynamo.com

Новина українською

Во вторник, 4 апреля, игроки "Динамо" посетили раненых украинских военных, проходящих лечение в столичных госпиталях.

Футболисты взяли с собой подарки в виде клубной атрибутики, подаренной героям Украины.

Киевляне пообщались с бойцами подразделения "Омега", воинами из полка "Азов", а также посетили палату с ранеными защитниками Азовстали, вернувшимися из плена.

"Я многодетный отец, и я хотел бы сказать спасибо не только от "Динамо", но и от моей семьи. Мои дети сейчас могут приезжать в Родину и не бояться только благодаря вам.

Вся моя семья, все мы сейчас ходим по независимой украинской земле только благодаря вам и вашим собратьям. Нет слов, чтобы описать нашу благодарность и ваш героизм для нашей Родины", – сказал капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
ФК Динамо

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