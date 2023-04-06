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Сирота: Трудно сдерживать слезы, когда видишь Людей, благодаря которым мы до сих пор живы
Защитник "Динамо" - о встрече с украинскими военными
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Александр Сирота поделился эмоциями от встречи с украинскими военными.
"Очень трудно сдерживать эмоции, когда видишь настоящих Героев современности. Трудно сдерживать слезы, когда видишь Людей, благодаря которым мы до сих пор живы, благодаря которым мы занимаемся своим делом и ходим по свободной Украине. Меня поразили эти люди...
Какие нервы, какой характер имеют люди, чтобы после 10-месячного плена в ужасных условиях, после тяжелого ранения сказать: "После выздоровления я вернусь на фронт, чтобы завершить свое дело и защитить нашу Украину!"... Эту нацию невозможно победить. Слава Героям Украины", - написал Сирота в Instagram.
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