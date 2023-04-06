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Два представителя Шахтера попали в мировой топ-рейтинг
Учитывались молодые футболисты, которые играют за пределами 5 ведущих лиг Европы
Фото: пресс-служба УАФ
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг самых дорогих футболистов до 23 лет, которые не выступают в 5-ти ведущих европейских чемпионатах.
Самым дорогим игроком считается 21-летний форвард "Бенфики" Гонсалу Рамуш - 70 миллионов евро. На втором месте его партнер по команде 19-летний защитник Антониу Силва. Тройку лучших дополняет игрок из "Спортинга" Гонсалу Инасиу.
Заметим, что в топ-100 были включены двое украинцев - это представители "Шахтера" Георгий Судаков и Артем Бондаренко. 20-летний Судаков был оценен в 24 миллиона евро и находится на 14-м месте. 22-летний Бондаренко разделил последнюю строчку в рейтинг с Люкой Гурной-Дуат ("Зальцбург"). Их оценили в 10 миллионов евро.
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