Одна из самых больших. Источник раскрыл зарплату Цыганкова в Жироне

Полузащитник Виктор Цыганков является одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов "Жироны".

Согласно данным портала Capology, 25-летний украинец зарабатывает в испанском клубе 44 231 евро в неделю. В общем, украинец получает 2,3 млн евро в год. Больше Цыганкова в "Жироне" зарабатывают только Давид Лопес (3,6 млн евро в год) и Ориоль Ромео (3 млн).

В нынешнем сезоне Цыганков провел 8 матчей за "бело-красных", в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.