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Одна из самых больших. Источник раскрыл зарплату Цыганкова в Жироне

Премьер-лига
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Украинец неплохо зарабатывает в Испании

Одна из самых больших. Источник раскрыл зарплату Цыганкова в Жироне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Виктор Цыганков является одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов "Жироны".

Согласно данным портала Capology, 25-летний украинец зарабатывает в испанском клубе 44 231 евро в неделю. В общем, украинец получает 2,3 млн евро в год. Больше Цыганкова в "Жироне" зарабатывают только Давид Лопес (3,6 млн евро в год) и Ориоль Ромео (3 млн).

В нынешнем сезоне Цыганков провел 8 матчей за "бело-красных", в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Capology

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