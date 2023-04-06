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Ворскла - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Ингулец", украинская Премьер-лига, седьмое апреля 2023

Ворскла - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" остается без побед в 2023-м году. После двух ничьих кряду, на прошлой недели коллектив Скрипника отправился в гости к "Александрии", где был разбит со счетом 0:3. Если до начала сезона "зелено-белые" имели статус команды, которая может зацепиться за медали, то ныне лишь три бала их отделяют от зоны вылета.

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"Ингулец" в последнее время наоборот радует. Приход Ковальца команду взбодрил, благодаря чему они набрали девять из 12-ти очков весной, запрыгнув на восьмое место. И если совсем недавно "Ворскла" была бы явным фаворитом в игре против "казаков", то ныне все выглядит совсем не так однозначно.

Смотрите матч 20-го тура УПЛ в пятницу, седьмого апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".

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Трансляція матчу Ворскла - Інгулець
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Ингулец" на UA-Футбол>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
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