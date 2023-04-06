Ворскла - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

Полтавская "Ворскла" остается без побед в 2023-м году. После двух ничьих кряду, на прошлой недели коллектив Скрипника отправился в гости к "Александрии", где был разбит со счетом 0:3. Если до начала сезона "зелено-белые" имели статус команды, которая может зацепиться за медали, то ныне лишь три бала их отделяют от зоны вылета.

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"Ингулец" в последнее время наоборот радует. Приход Ковальца команду взбодрил, благодаря чему они набрали девять из 12-ти очков весной, запрыгнув на восьмое место. И если совсем недавно "Ворскла" была бы явным фаворитом в игре против "казаков", то ныне все выглядит совсем не так однозначно.

Смотрите матч 20-го тура УПЛ в пятницу, седьмого апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Інгулець Смотреть трансляцию