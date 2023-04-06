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ВАР с Монзуль на матче Заря - Кривбасс и другие судейские назначения 20-го тура УПЛ
Дмитрий Кривушкин уже третий тур без работы
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 20-го тура
20 тур
7 апреля (пятница)
"Ворскла" – "Ингулец" – Виталий Романов (Днепр);
8 апреля (суббота)
"Динамо" – "Минай" – Максим Козыряцкий (Запорожье);
"Кривбасс" - "Заря" - Николай Балакин (Киевская область), судья ВАР – Екатерина Монзуль (Харьков);
"Шахтер" – "Металлист" – Александр Шандор (Львов);
"Рух" – "Верес" – Дмитрий Бондаренко (Одесса);
9 апреля (воскресенье)
"Днепр-1" – "Львов" – Дмитрий Панчишин (Харьков);
"Александрия" – "Черноморец" – Игорь Пасхал (Херсон);
"Колос" – "Металлист 1925" – Роман Блавацкий (Львов).
Как видим, ВАР будет задействован только на матче "Кривбасс" – "Заря".
Также отметим, что в третий раз подряд тур будет пропускать Дмитрий Кривушкин, который работал на скандальном матче "Днепр-1" - "Динамо" (0:1).
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