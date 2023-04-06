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ВАР с Монзуль на матче Заря - Кривбасс и другие судейские назначения 20-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Дмитрий Кривушкин уже третий тур без работы

ВАР с Монзуль на матче Заря - Кривбасс и другие судейские назначения 20-го тура УПЛ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 20-го тура УПЛ текущего сезона.

20 тур

7 апреля (пятница)

"Ворскла" – "Ингулец" – Виталий Романов (Днепр);

8 апреля (суббота)

"Динамо" – "Минай" – Максим Козыряцкий (Запорожье);

"Кривбасс" - "Заря" - Николай Балакин (Киевская область), судья ВАР – Екатерина Монзуль (Харьков);

"Шахтер" – "Металлист" – Александр Шандор (Львов);

"Рух" – "Верес" – Дмитрий Бондаренко (Одесса);

9 апреля (воскресенье)

"Днепр-1" – "Львов" – Дмитрий Панчишин (Харьков);

"Александрия" – "Черноморец" – Игорь Пасхал (Херсон);

"Колос" – "Металлист 1925" – Роман Блавацкий (Львов).

Как видим, ВАР будет задействован только на матче "Кривбасс" – "Заря".

Также отметим, что в третий раз подряд тур будет пропускать Дмитрий Кривушкин, который работал на скандальном матче "Днепр-1" - "Динамо" (0:1).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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