ВАР с Монзуль на матче Заря - Кривбасс и другие судейские назначения 20-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 20-го тура УПЛ текущего сезона.

20 тур

7 апреля (пятница)

"Ворскла" – "Ингулец" – Виталий Романов (Днепр);

8 апреля (суббота)

"Динамо" – "Минай" – Максим Козыряцкий (Запорожье);

"Кривбасс" - "Заря" - Николай Балакин (Киевская область), судья ВАР – Екатерина Монзуль (Харьков);

"Шахтер" – "Металлист" – Александр Шандор (Львов);

"Рух" – "Верес" – Дмитрий Бондаренко (Одесса);

9 апреля (воскресенье)

"Днепр-1" – "Львов" – Дмитрий Панчишин (Харьков);

"Александрия" – "Черноморец" – Игорь Пасхал (Херсон);

"Колос" – "Металлист 1925" – Роман Блавацкий (Львов).

Как видим, ВАР будет задействован только на матче "Кривбасс" – "Заря".

Также отметим, что в третий раз подряд тур будет пропускать Дмитрий Кривушкин, который работал на скандальном матче "Днепр-1" - "Динамо" (0:1).