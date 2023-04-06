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Хавбек Руха Эдсон: Да, мы проиграли Заре, но не должны опускать руки

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух готовится к матчу с Вересом

Хавбек Руха Эдсон: Да, мы проиграли Заре, но не должны опускать руки

fcrukh.com

Новина українською

Бразильский хавбек "Руха" Эдсон Фернандо поделился ожиданиями от матча 20-го тура УПЛ с "Вересом".

"Да, мы проиграли в прошлом матче ("Заре" со счетом 0:3. – прим.), но не должны опускать руки. Продолжаем работать в позитивном настроении, думаем только о победе в матче с "Вересом".

Необходимо подойти к игре, прежде всего, психологически сильными. На мой взгляд, именно это самое важное", – заявил Эдсон.

Напомним, что матч "Рух" – "Верес" состоится в субботу, 8 апреля, и начнется в 15:00.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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