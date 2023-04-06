Хавбек Руха Эдсон: Да, мы проиграли Заре, но не должны опускать руки

Бразильский хавбек " Руха " Эдсон Фернандо поделился ожиданиями от матча 20-го тура УПЛ с "Вересом".

"Да, мы проиграли в прошлом матче ("Заре" со счетом 0:3. – прим.), но не должны опускать руки. Продолжаем работать в позитивном настроении, думаем только о победе в матче с "Вересом".

Необходимо подойти к игре, прежде всего, психологически сильными. На мой взгляд, именно это самое важное", – заявил Эдсон.