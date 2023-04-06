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Александрия - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч " Александрия " - "Черноморец", украинская Премьер-лига, девятое апреля 2023

Александрия - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" (а по совместительству еще и двух сборных Украины) Руслан Ротань остается чуть ли не главным ньюсмейкером весенней части сезона в украинском футболе. Конечно, Ротань обсуждался больше по работе в национальной команде, но и положение дел в "Александрии" интересно. Команда наконец-то выиграла весной, в прошлом туре обыграв "Ворсклу" (3:0) и поддержала статус бойца за еврокубковое место.

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"Черноморец" Григорчука в прошлом туре и вовсе совершил подвиг, отобрав очки у "Шахтера" (2:2). Данная ничья не сильно отразилась на турнирном положении "моряков" (11 место, 19 очков), но вот драйва и позитивного настроения команде точно добавила.

Таким образом, матч ожидается с интересом и с непредсказуемым исходом.

Смотрите матч 20-го тура УПЛ в воскресенье, девятого апреля. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+", ОТТ-платформе "Setanta Sports", атакже на Youtube-канале "Setanta Sports УПЛ".

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Трансляція матчу Олександрія - Чорноморець
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Черноморец" на UA-Футбол>>

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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