  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бартулович: Игроки Ингульца закидываются снюсом - это их какое-то расслабление
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович: Игроки Ингульца закидываются снюсом - это их какое-то расслабление

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересные дела

Бартулович: Игроки Ингульца закидываются снюсом - это их какое-то расслабление

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Тренер "Ингульца" Младен Бартулович рассказал о том, какие вредные привычки сейчас есть у футболистов.

– Разрешали ли вы себе за футбольную карьеру употреблять алкоголь или сигареты?

– Скажу так, я не пьяница точно. Могу выпить бокал вина. Думаю, это нормально. И для футболиста где-нибудь расслабиться. У нас в Хорватии принято выпить вина. В "Хайдуке" или сборной на столе есть бутылка вина – в обед перед тренировкой можно спокойно выпить, это у нас нормально.

Мне всегда говорили, что в Украине так нельзя – футболисту поставишь бутылку, так надо еще вторую-третью. Несколько другой менталитет. В Украине это тоже немного меняется, сейчас футболисты меньше пьют, профессиональными становятся. Меняется поколение.

– Закидываются ли футболисты "Ингульца" снюсом? Смотрел ваше интервью, девушка сказала, что молодежь сейчас не пьет, а вы ответили, что забрасываются снюсом.

– Ну правда, да, конечно. Не только у нас. В той же Англии.

– Это не шутка была?

– Нет. Это их какое-то расслабление. Сейчас не курят, а забрасываются снюсом.

– А что вреднее?

– Я не знаю, я не пробовал ни то, ни другое.

По теме
yellow-arrow
Капитан Ворсклы восстановился после травмы и готовится к матчу с Ингульцом
yellow-arrow
Шахтер и Динамо будут лицензионно представлены в новом симуляторе EA SPORTS FC
yellow-arrow
Александрия - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
LEVIN

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде