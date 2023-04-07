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Экс-нападающий Ингульца и Колоса продолжит карьеру в Азии
28-летний грузин нашел новый клуб
Фото: ФК Інгулець
Бывший нападающий "Колоса" Ника Сичинава продолжит карьеру в Киргизии. 28-летний грузин стал игроком ФК "Алай", сообщает клубная пресс-служба.
Детали контракта не разглашаются. По информации Тransfermark, Сичинава будет играть до конца 2023 года, а трансфер состоялся на правах свободного агента.
Сичинава известен в Украине по выступлениям за "Ингулец" (2016-2021 года) и "Колос" (2021-2022 года). В марте прошлого года форварда арендовал финский КуПС, в составе которого он провел 4 матча.
По итогам минувшего сезоне "Алай" занял второе место в Кыргызской Премьер-лиге.
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