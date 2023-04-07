Экс-нападающий Ингульца и Колоса продолжит карьеру в Азии

Бывший нападающий "Колоса" Ника Сичинава продолжит карьеру в Киргизии. 28-летний грузин стал игроком ФК "Алай", сообщает клубная пресс-служба.

Детали контракта не разглашаются. По информации Тransfermark, Сичинава будет играть до конца 2023 года, а трансфер состоялся на правах свободного агента.

Сичинава известен в Украине по выступлениям за "Ингулец" (2016-2021 года) и "Колос" (2021-2022 года). В марте прошлого года форварда арендовал финский КуПС, в составе которого он провел 4 матча.

По итогам минувшего сезоне "Алай" занял второе место в Кыргызской Премьер-лиге.