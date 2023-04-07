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Кривбасс - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Кривбасс" - "Заря", украинская Премьер-лига, восьмое апреля 2023

Кривбасс - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" безошибочно идет весной, добыв четыре победы в четырех играх. Команда ван Леувена набрала настолько уверенный ход, что некоторые болельщики и эксперты увидели в них одного из претендентов на золото УПЛ. Сильно наперед забегать не советуем, ибо луганчане в первой части сезона уже проигрывали на ровном месте. А потому игра против "Кривбасса" - отличное испытание амбиций.

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У "Кривбасса" дела обстоят не столь идеально, однако свои семь балов команда Вернидуба весной добыть смогла. Юрий Николаевич будет максимально мотивирован в игре против бывшей команды и точно постарается передать свой импульс подопечным. А значит будущий матч точно получится интересным.

Смотрите матч 20-го тура УПЛ в субботу, восьмого апреля. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Кривбасс" - "Заря" на UA-Футбол>>

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог)
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