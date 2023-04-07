Кривбасс - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Луганская "Заря" безошибочно идет весной, добыв четыре победы в четырех играх. Команда ван Леувена набрала настолько уверенный ход, что некоторые болельщики и эксперты увидели в них одного из претендентов на золото УПЛ. Сильно наперед забегать не советуем, ибо луганчане в первой части сезона уже проигрывали на ровном месте. А потому игра против "Кривбасса" - отличное испытание амбиций.

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У "Кривбасса" дела обстоят не столь идеально, однако свои семь балов команда Вернидуба весной добыть смогла. Юрий Николаевич будет максимально мотивирован в игре против бывшей команды и точно постарается передать свой импульс подопечным. А значит будущий матч точно получится интересным.

Смотрите матч 20-го тура УПЛ в субботу, восьмого апреля. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".