Рух - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

"Верес" Юрия Вирта после переезда на новый стадион потерял былой шарм и уверенность, потеряв целую гору очков. Причем по игре ровенчане смотрятся неплохо, однако хватает проблем с реализацией, а также игрой у своих ворот. Если в краткие сроки Вирт не исправит данные ошибки, вместо него это может начать делать кто-то другой.

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Руководство "Руха", даже несмотря на одну победу весной, оказалось менее терпеливым, отправив в отставку Леонида Кучука перед стартом международной паузы. Дебют Виталия Пономарева на новом месте получился не очень радужным (поражение "Заре"), однако по одной игре судить коуча не стоит.

Смотрите матч 20-го тура УПЛ в субботу, восьмого апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Униан", а также на Youtube-канале "Football Hub".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Рух - Верес Смотреть трансляцию