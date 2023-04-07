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Рух - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Верес", украинская Премьер-лига, восьмое апреля 2023

Рух - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

"Верес" Юрия Вирта после переезда на новый стадион потерял былой шарм и уверенность, потеряв целую гору очков. Причем по игре ровенчане смотрятся неплохо, однако хватает проблем с реализацией, а также игрой у своих ворот. Если в краткие сроки Вирт не исправит данные ошибки, вместо него это может начать делать кто-то другой.

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Руководство "Руха", даже несмотря на одну победу весной, оказалось менее терпеливым, отправив в отставку Леонида Кучука перед стартом международной паузы. Дебют Виталия Пономарева на новом месте получился не очень радужным (поражение "Заре"), однако по одной игре судить коуча не стоит.

Смотрите матч 20-го тура УПЛ в субботу, восьмого апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Униан", а также на Youtube-канале "Football Hub".

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Трансляція матчу Рух - Верес
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Верес" на UA-Футбол>>

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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