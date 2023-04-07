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Защитник Руха перед матчем с Вересом: Это игра за 6 очков

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок уже в ближайшую субботу

Защитник Руха перед матчем с Вересом: Это игра за 6 очков

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал предстоящий матч 20-го тура УПЛ против "Вереса".

"Подходим с максимальным настроем на эту игру, потому что, можно сказать, это игра за 6 очков. Очень важный матч как для нас, так и для "Вереса". Надеемся, что мы окажемся сильнее.

Наш соперник - очень хорошая боевая команда, хорошо выбегает в контратаки. В течение недели во время занятий наши тренеры знакомят нас с сильными и слабыми качествами ровенской команды", - приводит слова Дидыка клубная пресс-служба.

Матч "Рух" - "Верес" состоится в субботу, 8 апреля и начнется в 15:00. Львовяне занимают 15-е место в турнирной таблице, ровенчане идут 14-ми.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
fcrukh.com

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