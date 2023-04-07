Защитник Руха перед матчем с Вересом: Это игра за 6 очков

Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал предстоящий матч 20-го тура УПЛ против "Вереса".

"Подходим с максимальным настроем на эту игру, потому что, можно сказать, это игра за 6 очков. Очень важный матч как для нас, так и для "Вереса". Надеемся, что мы окажемся сильнее.

Наш соперник - очень хорошая боевая команда, хорошо выбегает в контратаки. В течение недели во время занятий наши тренеры знакомят нас с сильными и слабыми качествами ровенской команды", - приводит слова Дидыка клубная пресс-служба.