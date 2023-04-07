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Ворскла - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Ингулец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Інгулець
От "Ворсклы" в начале сезона было много ожиданий, однако команда регрессировала до той стадии, что после последнего матча Виктор Скрипник заговорил о зоне вылета. У "Ингульца", напротив – подъем. Какая команда сможет навязать свои правила? Сумеет ли Скрипник наконец-то привести в чувство своих подопечных, или Ковалец и дальше будет удивлять с "Ингульцом"?
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Узнаем из видеотрансляции, которая запланирована на 7-е апреля 2023-го года. Начало – 15:00. Смотреть матч можно на телеканале Setanta Sports+ на видеосервисе MEGOGO. Доступно по регистрации.
"Ворскла" 15:00 "Ингулец"
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7 апреля, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского
Арбитр: В.Романов
Трансляция: канал "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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