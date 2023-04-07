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"Не хочу загадывать". Хавбек Днепра-1 – о сроках своего восстановления

Премьер-лига
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Валерий Лучкевич надеется вернуться на поле в этом сезоне

"Не хочу загадывать". Хавбек Днепра-1 – о сроках своего восстановления

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Валерий Лучкевич поделился мыслями относительно своей травмы и периода реабилитации. Напомним, хавбек повредил крестообразные связки колена еще в октябре 2022 года.

"Надеюсь, что вернусь через месяц, но не хочу загадывать и говорить на сто процентов. 14 апреля будет ровно шесть месяцев с даты получения травмы.

Сейчас мне необходимо пройти тестирование, чтобы понять, какая разница между левой и правой ногой. Если больше 15 процентов, то еще нельзя играть, а если маленькая разница, то могу заниматься по полной.

Я очень хорошо себя чувствую. Если бы меня спрашивали, я уже завтра готов. Живешь всю жизнь футболом, а здесь такая травма", – сказал Лучкевич на подкасте "Днепра-1".

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В статье: Игорь Лучкевич СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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