Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Не хочу загадывать". Хавбек Днепра-1 – о сроках своего восстановления
Валерий Лучкевич надеется вернуться на поле в этом сезоне
Фото: із відкритих джерел
Полузащитник "Днепра-1" Валерий Лучкевич поделился мыслями относительно своей травмы и периода реабилитации. Напомним, хавбек повредил крестообразные связки колена еще в октябре 2022 года.
"Надеюсь, что вернусь через месяц, но не хочу загадывать и говорить на сто процентов. 14 апреля будет ровно шесть месяцев с даты получения травмы.
Сейчас мне необходимо пройти тестирование, чтобы понять, какая разница между левой и правой ногой. Если больше 15 процентов, то еще нельзя играть, а если маленькая разница, то могу заниматься по полной.
Я очень хорошо себя чувствую. Если бы меня спрашивали, я уже завтра готов. Живешь всю жизнь футболом, а здесь такая травма", – сказал Лучкевич на подкасте "Днепра-1".
Популярное сейчас
- Хави сам создал себе проблемы в Эль-Класико. Лэмпард поможет не только Маунту, но и Мудрику
- NYT: В Сеть попали планы США и НАТО о военных планах Украины – Пентагон начал расследование
- Стало известно, почему Яремчук не попал в заявку Брюгге на матч чемпионата
- У экс-футболиста Львова и Черноморца обнаружен рак
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО