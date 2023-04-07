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Луческу: Уйти в такой ситуации было невозможно. Я не думал об уходе
Наставник "Динамо" в очередной раз высказался о войне в Украине
Фото: Александр Приходько
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в интервью румынским СМИ поделился опытом работы во время войны.
"Сейчас вопрос не в том, работать или нет, а в том, чтобы выжить. Футбол старается удержать болельщиков, но в условиях, когда он проводится без зрителей, в условиях, когда переезды осуществляются на автобусе или поезде, это очень сложно. Но очень важно, чтобы люди, помимо своих забот, получали удовлетворение от своих любимых клубов. Футбол помогает.
Когда меня пригласили, я согласился. Это был крайне сильный чемпионат, команды играли в еврокубках. Так получилось, что многие футболисты ушли, и сейчас у меня молодая команда с перспективными игроками. Уйти в такой ситуации было невозможно. Я не думал об уходе. Конечно, были времена, когда команда перемещалась в Бухарест, в Снагов. Мы там тренировались, потом поехали в Европу на товарищеские матчи. Затем мы вернулись, чемпионат разыгрывается в этих условиях.
У ряда игроков семьи находятся за границей, но есть и другие футболисты, чьи родители пребывают недалеко от зон боевых действий. Пока в Киеве тихо. Больше никаких проблем", — цитирует Луческу Sport.ro со ссылкой на Prima Sport.
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