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Динамо - Минай: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

Выиграют ли киевляне впервые с ноября два матча подряд?

Динамо - Минай: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Благодаря ничьей "Шахтера" в предыдущем туре "Динамо" удалось на два очка сократить отставание от лидера УПЛ. Впрочем, у "горняков" все еще есть ощутимое преимущество: семь баллов. К тому же между киевлянами и дончанами также находятся еще "Днепр-1" и "Заря", поэтому команда Мирчи Луческу пока только четвертая. "Минай" продолжает борьбу за выживание, находясь на двенадцатом месте в таблице. Поединок прошлого тура против "Ингульца" вызвал большой резонанс. Закарпатцы вели в счете до 85 минуты, однако потом пара центрбеков команды допустила две результативные ошибки.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между "Динамо" и "Минаем" состоится в субботу, 8 апреля, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало встречи в 13.00.

В прямом эфире на ТВ этот поединок покажет телеканал "2+2", совладельцем которого является президент киевлян Игорь Суркис.

Трансляция матча
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Динамо - Минай дивитися онлайн, пряма відеотрансляція
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В интернете легально и бесплатно игру смотрите на Youtube канале Football Hub. Также вы сможете просмотреть матч в интернете на канале "2+2" на ОТТ платформах, на которых он вещает: MEGOGO, SWEET.TV, Киевстар ТВ и другие.

Если у вас в селе нет скоростного интернета, следить за ходом событий вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол. Сразу после игры читайте на нашем сайте отчет по матчу и смотрите видео обзор поединка.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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