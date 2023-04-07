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Представители одного клуба признаны игроком и тренером месяца в УПЛ

Премьер-лига
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Главные герои в феврале-марте

Представители одного клуба признаны игроком и тренером месяца в УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-лига объявила имена лучших игрока и тренера в феврале-марте. Лауреатами стали представители "Черноморца".

По результатам голосования лучшим футболистом стал полузащитник "Черноморца" Зиги Бадибанга, который оформил один гол. На награду также претендовали Георгий Судаков (“Шахтер”), Эдуардо Герреро (“Заря”) и Таулян Сефери (“Ворскла”).

Представители одного клуба признаны игроком и тренером месяца в УПЛ - изображение 1

Лучшим тренером стал также представитель одесского клуба Роман Григорчук. Одесситы одержали победу над "Вересом" (3:1) и "Ингульцом" (2:1). а также сыграли вничью с "Металлистом 1925" (1:1) и "Шахтером" (2:2).

В борьбе за награду он опередил Патрика ван Леувена (“Заря”), Сергея Ковальца (“Ингулец”), и Игора Йовичевича (“Шахтер”).

Представители одного клуба признаны игроком и тренером месяца в УПЛ - изображение 2

Напомним, "Черноморец" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 19 очков.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Зиги Бадибанга
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Источник:
УПЛ

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