Представители одного клуба признаны игроком и тренером месяца в УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила имена лучших игрока и тренера в феврале-марте. Лауреатами стали представители "Черноморца".

По результатам голосования лучшим футболистом стал полузащитник "Черноморца" Зиги Бадибанга, который оформил один гол. На награду также претендовали Георгий Судаков (“Шахтер”), Эдуардо Герреро (“Заря”) и Таулян Сефери (“Ворскла”).

Лучшим тренером стал также представитель одесского клуба Роман Григорчук. Одесситы одержали победу над "Вересом" (3:1) и "Ингульцом" (2:1). а также сыграли вничью с "Металлистом 1925" (1:1) и "Шахтером" (2:2).

В борьбе за награду он опередил Патрика ван Леувена (“Заря”), Сергея Ковальца (“Ингулец”), и Игора Йовичевича (“Шахтер”).

Напомним, "Черноморец" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 19 очков.