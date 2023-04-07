Шахтер - Металлист. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Этот формально домашний матч "Шахтер" проведет на выезде – в Ужгороде, где временно базируется харьковский "Металлист". Так дончане отдают харьковчанам долги за то, что они согласились пойти на встречу и перенести матч первого круга на поле "Шахтера". Не факт, что логистические изменения помогут "Металлисту" взять очки в этом поединке, но факт остается фактом: "должок" "Шахтер" отдал.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Этот матч пройдет в рамках 20-го тура УПЛ. Хотя он и пройдет в Ужгороде, трансляция состоится "по правилам" "Шахтера". То есть не на платформе 1+1 media, а на Setanta Spotrs. Причем, матч можно будет увидеть как на OTT-платформе, так и на линейном канале Setanta Spotrs+ в пакетах других видеосервисов. Например, MEGOGO, sweet.tv и т.д.

Также матч покажут на YouTube-канале Setanta Spotrs УПЛ. Плейер с трансляцией можно будет найти на страницах нашего сайта в день матча.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за происходящим на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

И самое важное – дата и время матча. Поединок "Шахтер" - "Металлист" состоится в субботу, восьмого апреля 2023-го года, в 14:00.