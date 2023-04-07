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Известна дата и время украинского Классико. Обнародовано расписание 22-го тура УПЛ
Игра пройдет в вечерний игровой слот
Фото: ФК Динамо Київ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 22 тура УПЛ сезона 2022/23 годов.
22-й ТУР
21 апреля (пятница)
"Колос" - "Заря" 15:00
22 апреля (суббота)
"Ворскла" - "Металлист" 13:00
"Верес" - "Минай" 15:00
"Динамо" - "Шахтер" 17:00
23 апреля (воскресенье)
"Львов" - "Металлист 1925" 13:00
"Кривбасс" - "Черноморец" 15:00
24 апреля (понедельник)
"Днепр-1" - "Рух" 13:00
"Александрия" - "Ингулец" 15:00
Стоит заметить, что в УПЛ вернули вечерний игровой слот - украинское Классико между "Динамо" и "Шахтером" состоится в 17:00.
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