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Известна дата и время украинского Классико. Обнародовано расписание 22-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Игра пройдет в вечерний игровой слот

Известна дата и время украинского Классико. Обнародовано расписание 22-го тура УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 22 тура УПЛ сезона 2022/23 годов.

22-й ТУР

21 апреля (пятница)

"Колос" - "Заря" 15:00

22 апреля (суббота)

"Ворскла" - "Металлист" 13:00

"Верес" - "Минай" 15:00

"Динамо" - "Шахтер" 17:00

23 апреля (воскресенье)

"Львов" - "Металлист 1925" 13:00

"Кривбасс" - "Черноморец" 15:00

24 апреля (понедельник)

"Днепр-1" - "Рух" 13:00

"Александрия" - "Ингулец" 15:00

Стоит заметить, что в УПЛ вернули вечерний игровой слот - украинское Классико между "Динамо" и "Шахтером" состоится в 17:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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