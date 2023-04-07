Ворскла - Ингулец 1:0. Полтава дождалась победы

Очень часто перед стартом любого сезона можно примерно предсказать, какое место команда займет по его окончании. Если зритель более-менее следит за тем или иным чемпионатом, он понимает, какая команда будет вести борьбу за золото и еврокубки, какая окажется в середине таблицы, а какая - будет находиться у самого дна, отчаянно ведя борьбу за выживание. Украинский чемпионат подходит под категорию "легко читаемых", однако и здесь случаются сюрпризы. И именно команды, сыгравшие сегодня в Полтаве, являются прямым тому подтверждением.

Еще совсем недавно в матче между "Ворсклой" и "Ингульцом" было все понятно. Первые имели статус, боролись за еврокубки и считались бы явными фаворитами в игре с "казаками". Но не сегодня. Пока последние уверенно играют весной, взяв девять из 12-ти возможных балов, команда Скрипника набрала жалкие два очка, проиграв без шансов на прошлой неделе "Александрии" 0:3. Лишь две ничьих в последних четырех играх, ноль забитых в двух крайних матчах, и тотальная безнадега, которую можно подтвердить постоянным тренерским поиском стартового сочетания игроков. Такое прощается осенью, но никак не в апреле. К 20-му туру первенства можно ведь было, например, определиться с парой центрбеков, а не выпускать сегодня там флангового Кравца.

Первый тайм оставил неприятное послевкусие, несмотря на достаточно предсказуемый сценарий. "Ворскла" куда больше владея мячом, пытаясь создать что-то в атаке, однако по игре казалось, что происходящее полностью устраивало именно гостей. Ковалец снова решил сыграть по схеме с тремя центрбеками, и это стало одной из причин импотенции "зелено-белых" в атаке. "Ворскляне" без проблем проходили центр поля, однако чем ближе удавалось доставить мяч к чужой штрафной, тем больше возникало становилось препятствий. "Ингулец" смотрелся сзади дисциплинированно, пожертвовав при этом игрой в атаке. До перерыва их ставка сыграла - команды на двоих не создали ни одного стоящего момента, уйдя отдыхать без забитых голов.

Все изменилось в самом начале второго тайма. "Ворскла" на левом фланге сумела заработать перспективный стандарт, который вскоре превратился в забитый гол. Бацула подал в чужую штрафную, Павлюк выиграл верх, мяч отлетел к Скляру на дальнюю, который верхом прострелил вдоль линии ворот, что позволило головой пробить Кравцу. Затолкали. 1:0. Забитый гол помог полтавчанам прежде всего ментально, которые хоть и продолжали владеть мячом, могли это делать куда спокойнее. А вот "Ингульцу" нужно было что-то менять, ибо сегодня коллектив Ковальца смотрелся симпатично лишь без мяча. По ходу второго тайма "казаки" понемногу прибавляли, однако конструктива у ворот Исенко не было. Юный кипер всего пару раз вступал в игру, в основном после дальних ударов Кухарука или Головкина. Маловато будет.

"Ворскла" же с течением времени чувствовала себя все более и более уверенно. Именно команда Скрипника была гораздо ближе ко втором голу, чем их соперник к своему первому. Неплохо с ближнего угла целил Пердута, классную комбинацию между собой разыграли Степанюк и Олейник, однако удар последнего в красиво прыжке отбил Билык. Ближе к финальному свистку свеженький Лопес выбегал под углом на вратаря гостей, но не отдал передачу на свободного Сефери, решив пробивать самостоятельно. И сделал это плохо. Благо для всей Полтавы все закончилось хорошо - они дождались свою первую победу в 2023-м году, прервав серию неудач. По крайней мере, мысли о возможной борьбе за выживание коллектив Скрипника может от себя ненадолго отогнать.

VBET-лига. 20-й тур

7 апреля, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Ворскла - Ингулец 1:0

Гол: Василий Кравец 49

Ворскла: Павел Исенко, Игорь Пердута, Руслан Степанюк (Рикардо Лопес 88), Тауйлян Сефери Сулейманов, Владимир Чеснаков, Евгений Павлюк, Василий Кравец, Андрей Бацула, Артем Челядин (Фелипе Родригес 88), Ибрахим Кане (Денис Олейник 58), Владлен Юрченко (Александр Скляр 36)

Ингулец: Олег Билык, Владислав Клименко, Максим Марусич, Александр Козак (Юрий Козыренко 32), Владимир Одарюк (Иван Головкин 60), Александр Кучеренко, Артем Смоляков (Максим Мельничук 72), Дмитрий Нагиев (Денис Резепов 72), Максим Ковалёв, Дмитрий Поспелов (Владислав Р. Сидоренко 60), Андрей Кухарук

Предупреждения: Ибрахим Кане 55, Артем Челядин 62, Василий Кравец 89 - Александр Козак 21, Юрий Козыренко 78, Максим Мельничук 82, Максим Марусич 89