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Степаненко вернулся к тренировкам с Шахтером

Премьер-лига
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Капитан горняков готовится к матчу с Металлистом

Степаненко вернулся к тренировкам с Шахтером

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко вернулся в общую группу команды и готовится к матчу против "Металлиста".

Капитан "горняков" из-за проблем с коленом пропустил матч прошлого тура против "Черноморца", уже готов вернуться на поле.

Ранее также сообщалось, что также восстановился после серьезной травмы защитник "горняков" Виктор Корниенко, который пропустил почти семь месяцев.

А вот вингеры Александр Зубков, Марьян Швед и Иван Петряк, похоже, играть не готовы.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Металлист" состоится в субботу, 8 апреля, и начнется в 14:00.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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