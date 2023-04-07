Степаненко вернулся к тренировкам с Шахтером

Полузащитник " Шахтера " Тарас Степаненко вернулся в общую группу команды и готовится к матчу против "Металлиста".

Капитан "горняков" из-за проблем с коленом пропустил матч прошлого тура против "Черноморца", уже готов вернуться на поле.

Ранее также сообщалось, что также восстановился после серьезной травмы защитник "горняков" Виктор Корниенко, который пропустил почти семь месяцев.

А вот вингеры Александр Зубков, Марьян Швед и Иван Петряк, похоже, играть не готовы.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Металлист" состоится в субботу, 8 апреля, и начнется в 14:00.