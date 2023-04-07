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Степаненко вернулся к тренировкам с Шахтером
Капитан горняков готовится к матчу с Металлистом
shakhtar.com
Полузащитник "
Капитан "горняков" из-за проблем с коленом пропустил матч прошлого тура против "Черноморца", уже готов вернуться на поле.
Ранее также сообщалось, что также
А вот вингеры Александр Зубков, Марьян Швед и Иван Петряк, похоже, играть не готовы.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Металлист" состоится в субботу, 8 апреля, и начнется в 14:00.
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