Ницца и Фенербахче. Луческу рассказал об интересе к своей персоне

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу подтвердил информацию о том, что в его услугах была заинтересована французская "Ницца".

"Чтобы не говорили, я ни с кем не договариваюсь. Были обсуждения – когда мы играли ан выезде с "Ренном", то приезжали представители "Ниццы", но мне даже в голову не приходило уйти из "Динамо". Здесь, в Украине, прилагают большие усилия, чтобы продолжать чемпионат.

Прошлым летом, еще до назначения Жорже Жезуса меня также хотел видеть "Фенербахче", но я не хотел этого.

Это не в моем характере – я не мог покинуть команду в той ситуации, в которой она была. Если люди здесь (вероятно, речь идет о "Динамо" – прим.) решат, что нужны изменения, тогда я уйду", – сказал Луческу.