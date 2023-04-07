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Ницца и Фенербахче. Луческу рассказал об интересе к своей персоне

Премьер-лига
(3 голосов)

Но у тренера даже мысли не было уходить из Динамо

Ницца и Фенербахче. Луческу рассказал об интересе к своей персоне

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил информацию о том, что в его услугах была заинтересована французская "Ницца".

"Чтобы не говорили, я ни с кем не договариваюсь. Были обсуждения – когда мы играли ан выезде с "Ренном", то приезжали представители "Ниццы", но мне даже в голову не приходило уйти из "Динамо". Здесь, в Украине, прилагают большие усилия, чтобы продолжать чемпионат.

Прошлым летом, еще до назначения Жорже Жезуса меня также хотел видеть "Фенербахче", но я не хотел этого.

Это не в моем характере – я не мог покинуть команду в той ситуации, в которой она была. Если люди здесь (вероятно, речь идет о "Динамо" – прим.) решат, что нужны изменения, тогда я уйду", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Фенербахче (Стамбул) Ницца Динамо (Киев)
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Источник:
primasport.

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